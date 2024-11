Immer noch schnell: Ex-Biathlon-Star sorgt für Rekord im Himalaya

Die einstige Biathlon-Königin Laura Dahlmeier ist auch fünf Jahre nach ihrem Karriereende blitzschnell und in absoluter Topform unterwegs. Die 31-Jährige hat den Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal bestiegen und dabei einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. In 12:01:11 Stunden kletterte Dahlmeier aus dem Basislager auf 4576 m auf den 6812 m hohen Berg – so schnell wie nie eine Frau zuvor.

„Es war in jeder Hinsicht ein unglaublicher Tag, ich konnte mich völlig dem Weg und der Schönheit der Landschaft hingeben”, schrieb Dahlmeier nach der Rückkehr vom außergewöhnlich formschönen, aber auch anspruchsvollen Gipfel bei Instagram: „Aber es ging mir hier nicht um Rekord, sondern um das, was ich am meisten liebe – klettern, beobachten und mich mit jedem Schritt lebendig fühlen.”

Dahlmeier trat 2019 mit 25 Jahren zurück

8:24 Stunden benötigte Dahlmeier für den schwierigen Aufstieg auf den Gipfel im Everest-Gebiet. Den Männer-Weltrekord hält seit 2023 der Franzose Matheo Jacquemod, der den „Round Trip” zum Gipfel und wieder zurück in unglaublichen 6:23 Stunden schaffte.

Die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeister Dahlmeier war 2019 mit erst 25 Jahren vom Biathlon zurückgetreten. Seitdem ist die Partenkirchenerin vielfältig sportlich aktiv, startete unter anderem bei der Berglauf-WM. (sid)