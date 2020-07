Im Internet: Drillings-Mama Kira Walkenhorst sucht Beach-Partnerin

Die eine sucht noch eine Partnerin, die anderen nach ihrer Form: Corona hat auch vor den deutschen Beachvolleyball-Stars nicht Halt gemacht. Jetzt baggern und pritschen Olympiasiegerin Laura Ludwig und die Sensations-Vizeweltmeister Thole/Wickler wieder mit. Sogar Kira Walkenhorst (29) will es noch einmal wissen.

Walkenhorst, die langjährige kongeniale Partnerin von Laura Ludwig, hatte sich schon in den Ruhestand verabschiedet, hat nun aber wieder Blut geleckt - mit einem Haken: Der ehemaligen Welt- und Europameisterin fehlt vor dem Qualifikationsstart am Wochenende in Düsseldorf für ihr Comeback noch eine Spielgefährtin. „Partnerin wanted“, Mitspielerin gesucht, verbreitete Walkenhorst via Internet.

So kennt man sie bestens: Kira Walkenhorst in Aktion. Jetzt will sie wieder angreifen. imago/Beautiful Sports Foto:

Kita-Schließung macht Training für Kira Walkenhorst unmöglich

Weil die Kitas in Hamburg geschlossen waren, sie mit ihrer Ehefrau Maria Kleefisch die gemeinsamen Drillinge Emma, Pepe und Mo „zu bespaßen hatte“, wie sie schreibt, war an Training lange nicht zu denken. Einen Start in Düsseldorf schloss die Olympiasiegerin aus, aber da die Kitas nun wieder offen sind, sie wieder trainieren kann, könne sie sich vorstellen, „das zweite oder dritte Turnier der Road to Timmendorfer Strand zu spielen“. Wenn sich denn eine Partnerin findet.

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst feiern nach ihrem grandiosen Olympia-Erfolg von Rio de Janeiro. imago/Conny Kurth Foto:

Beachvolleyball: Auch bei Laura Ludwig kribbelt es wieder

Wie einst Laura Ludwig es war. „Die Zeit jetzt war alles andere als optimal, aber wir haben viel Positives daraus gezogen“, sagte die Ausnahme-Spielerin vor dem Re-Start.

Laura Ludwig geht bekanntermaßen inzwischen an der Seite von Maggie Kozuch (r.) auf Punktejagd. WITTERS Foto:

Nach privaten Monaten zusammen mit ihrem Lebenspartner Imornefe „Morph“ Bowes, der auch Trainer des Duos Ludwig /Margareta Kozuch ist, und ihrem zweijährigen Sohn Teo „kribbelt es wieder“, verriet die siebenmalige deutsche Meisterin. Jetzt will sie Anfang September in Timmendorfer Strand ihren achten Titel.

Hamburgs Vize-Weltmeister Julius Thole voller Vorfreude

„Wir freuen uns sehr, wieder Wettkämpfe im Blick zu haben, denn all das Training hilft nicht, wenn wir es nicht aufs Feld bringen können“, erklärte auch Julius Thole.

Im Vorjahr hatte er in seiner Heimatstadt Hamburg mit Partner Clemens Wickler ein kleines Beachvolleyball-WM-Sommermärchen geschrieben. Erst im Finale wurden die deutschen Außenseiter gestoppt. Jetzt fangen auch sie bei Null wieder an.