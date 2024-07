Ihm wurde das rechte Auge entfernt: Magdeburg holt ganz besonderen Star

Der deutsche Handball-Doublesieger SC Magdeburg hat den Spanier Antonio Serradilla Cuenca (25) verpflichtet. Der Rückraumspieler kommt vom European-League-Teilnehmer Elverum Handball und unterschrieb zunächst für eine Saison.

Serradilla hatte im April 2021 für Schlagzeilen gesorgt, weil in seinem rechten Auge ein Tumor diagnostiziert worden war. Wenig später wurde ihm sein rechter Augapfel operativ entfernt. Seither spielt er mit einer Schutzbrille.

Antonio Serradilla Cuenca nach Tumor-Erkrankung zurück

„Der SC Magdeburg zählt zu den besten Klubs der Welt, die Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Ich musste nicht lange überlegen, als ich die Anfrage erhalten habe. Ich möchte mithelfen, den SCM weiter in der Spitze der Bundesliga und Europa zu etablieren“, sagte der 14-malige Nationalspieler.

In Magdeburg soll Serradilla auch dabei helfen, die enorme Belastung der kommenden Saison zu stemmen. „Mit ihm bekommen wir besonders in unserem Deckungsverbund eine wichtige Option dazu, um die Belastungen in den kommenden vier Wettbewerben plus Super Cup besser verteilen zu können“, sagte Trainer Bennet Wiegert. (sid/bv)