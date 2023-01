Während Ex-Klub Chelsea in der Krise steckt: So genießt Tuchel sein neues Leben

Der vereinslose Thomas Tuchel verbringt seine Freizeit aktuell bei den Australian Open in Melbourne. Der 49-Jährige saß beim Tennis-Halbfinalmatch der Männer zwischen dem griechischen Sieger Stefanos Tsitsipas und Karen Chatschanow aus Russland auf der Tribüne der Rod Laver Arena.

Auch das Frauen-Halbfinale tags zuvor zwischen der kasachischen Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina und Viktoria Asarenka aus Belarus hatte sich der frühere Champions-League-Gewinner mit dem FC Chelsea angeschaut.

„Das war ein tolles Match“, sagte Tuchel beim Verlassen des Stadions der „Süddeutschen Zeitung“. Er verriet zudem, dass er generell ein großer Tennisfan sei: „Das ist mein viertes Grand Slam, ich war jetzt bei allen vier Turnieren.“

Auch beim Match einen Tag später war Tuchel von Fans gesichtet worden. Dort erschien er mit Kappe und Sonnenbrille und sah sichtlich glücklich aus.

Tuchels Ex-Klub Chelsea steckt in einer Krise

Glücklich kann sein Ex-Klub FC Chelsea aktuell nicht sein. Die Blues stecken derzeit unter Graham Potter in einem kleinen Sumpf fest. In den letzten sechs Spielen hat Chelsea nur einen einzigen Sieg geholt und ist in beiden nationalen Pokalen ausgeschieden. In der Liga steck der Klub im Niemandsland der Tabelle fest: Der Abstand auf den Tabellenvierten Manchester United beträgt zehn Punkte. Das dürfte auch erklären, warum sich viele Fans die Rückkehr des Deutschen an die Stamford Bridge wünschen.

Ob sich Tuchel auch das Finale am 29. Januar ansieht, ist noch offen. Während Tuchel die Spiele im Down Under genießt, wächst der Druck auf seinen Nachfolger immens. (dpa/yj)