„Ich liebe sie“: Wagner-Brüder verzaubern NBA-Legende Shaquille O’Neal

Moritz Wagner musste sich selbst bremsen. Zu sehen, wie sein kleiner Bruder Franz auf der ganz großen NBA-Bühne explodierte, machte etwas mit dem Basketball-Weltmeister. „Ich muss gleich noch mit ihm nach Hause fahren, also halte ich mich zurück, ich will nicht übertreiben“, sagte er: „Aber das war eines der besten Spiele, das ich je von ihm gesehen habe.“

Mit 34 Punkten und 13 Rebounds, einem Double-Double, zerlegte Franz Wagner beim 112:89-Sieg von Orlando Magic die Cleveland Cavaliers quasi im Alleingang – und sorgte für den so wichtigen 2:2-Ausgleich in der Erstrunden-Serie. „Er ist unglaublich. Seine Übersicht, seine Kontrolle über das Spiel, seine Energie. Er hat den Ball verteilt und defensiv dicht gemacht“, schwärmte Moritz Wagner.

Franz Wagner zeigt stärksten Auftritt – auch wegen der Fans

Es war das bislang stärkte Spiel Franz Wagners bei dem ersten Playoff-Auftritt der Brüder, in den ersten Spielen fehlte dem 22-Jährigen noch das Händchen im Wurf, gerade der Dreier wollte nicht fallen – in Spiel vier versenkte er dann vor heimischer Kulisse zwei von drei Versuchen von draußen. „Es ist natürlich ein besonderes Gefühl, die Zuschauer drehen bei jedem Spielzug durch. Das gibt uns einen Schub“, sagte Franz.

Auch O’Neal ist beeindruckt von Wagner

Mit seinem aggressiven Zug zum Korb hatte er Cleveland schon in Spiel drei Probleme gemacht und Räume für seine Mitspieler eröffnet, sein Spiel verzückt sogar waschechte NBA-Legenden. „Er macht immer das richtige Play und ist ein guter Eins-gegen-Eins-Spieler“, sagte Magic-Ikone und TV-Experte Shaquille O’Neal, der nur einen Spieler noch lieber zu haben scheint – Franz‘ Bruder Moritz.

„Moe Wagner, das ist einer meiner Lieblingsspieler in der Liga. Er lässt es seine Gegner wissen, dass er zu stark für sie ist“, führte der viermalige NBA-Champion aus. Und er hat recht. Auch der 27-Jährige steuerte in Spiel vier gegen Cleveland seinen Teil zum Sieg bei, kam von der Bank auf sieben Punkte, vier Rebounds und zwei Assists. Mit seinen krachenden Dunks schaffte es der Center während der ersten Runde bereits immer wieder in zahlreiche Highlight-Reels.

Mit zwei Heimsiegen im Gepäck reisen die Wagners am Dienstagabend für Spiel fünf zurück nach Cleveland. In der Best-of-seven-Serie scheint alles möglich, bei zwei Siegen soll es nicht bleiben. „Wir sind noch nicht zufrieden“, sagte Franz Wagner: „Wir brauchen noch zwei mehr.“ Dieser Hunger imponiert sogar „Shaq“. „Wenn ich die Playoffs verfolge, dann schaue ich, welche Spieler mit der meisten Leidenschaft spielen“, sagte O’Neal: „Und deswegen liebe ich die Wagner-Brüder!“ (sid/fs)