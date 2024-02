„Ich liebe es!“ Starker Zverev jagt ersten Titel der Saison

Alexander Zverev (26) zeigt sich in Los Cabos in Topform. Nach dem bitteren Halbfinalaus bei den Australian Open peilt der Olympiasieger in Mexiko den ersten Einzeltitel des Jahres an.

Zverev schmetterte seinen Matchball präzise übers Netz und flirtete danach gewohnt charmant mit dem Publikum. „Ich liebe es, in Mexiko zu sein. Ich denke, das hilft“, sagte der Tennis-Olympiasieger unter dem Jubel der Fans in Los Cabos.

Ja, Zverev ist ein Meister darin, den Zuschauern in den Interviews auf dem Court genau das zu sagen, was sie hören wollen. Und dennoch spricht vieles dafür, dass er es diesmal ernst meint. Vier Wochen nach dem bitteren Scheitern bei den Australian Open präsentiert sich Zverev in Mexiko gut gelaunt und in Topform – der 26-Jährige nimmt den ersten Einzel-Titel in diesem Jahr fest in den Blick.

Gelingt Zverev die Revanche gegen Thompson?

Nach dem souveränen 6:3, 6:4 gegen den extrovertierten Australier Thanasi Kokkinakis trifft der topgesetzte Hamburger nun am frühen Samstagmorgen im Halbfinale auf dessen Landsmann Jordan Thompson. „Ich erwarte ihn sehr selbstbewusst. Er hat mich in Tokio letztes Jahr ziemlich problemlos geschlagen, daraus muss ich lernen“, sagte Zverev in Anspielung auf das 3:6, 4:6 im vergangenen Oktober.

Damals war Zverev nicht in der Verfassung, die er zuletzt präsentiert hatte. In Melbourne fehlten Ende Januar nach einem starken Turnier gegen Daniil Medwedew nur Nuancen zum zweiten Major-Finaleinzug. Zverev scheint sich von dem Rückschlag gut erholt zu haben, wirkt frisch und konzentriert und macht derzeit deutlich, dass auf dem Weg zum nächsten Angriff auf den ersehnten Grand-Slam-Titel bei den French Open in Paris (ab 26. Mai) mit ihm zu rechnen ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Horner-Skandal: Das sagt der Red-Bull-Boss – Mercedes-Wolff ist besorgt

Doch auch auf der ATP-Tour ist Zverevs Hunger nach 21 Titeln ungestillt. „Ein Turnier zu gewinnen, ist immer etwas ganz Besonderes“, sagte Zverev im Hinblick auf einen möglichen Finaltriumph in Los Cabos gegen Casper Ruud (Norwegen) oder Stefanos Tsitsipas (Griechenland). (sid/vh)