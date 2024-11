„Ich kann es nicht verstehen“: Höfl-Riesch und ihr spezieller Gruß an Ski-Star Vonn

Noch mal auf die Piste, das ist nichts für sie: Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch blickt skeptisch auf die Comebacks der alpinen Ski-Stars Marcel Hirscher und Lindsey Vonn.

„Ich kann es nicht verstehen“, sagte die 39-Jährige im Interview mit „web.de“: „Ich finde es aber mutig und bewundernswert. Und klar: Wenn so Superstars zurückkommen, ist es immer gut für den Sport.“

Höfl-Riesch gewann in Vancouver und Sotschi Gold

Eine eigene Rückkehr schloss Höfl-Riesch aus. „Ich wurde schon öfter im Scherz darauf angesprochen. Diese Comebacks werden teilweise ziemlich belächelt. Ich sehe keine Veranlassung dazu, nach zehn Jahren zurückzukehren. Das würde ich niemals machen“, sagte Höfl-Riesch, die 2010 in Vancouver zweimal Gold holte. Nach ihrem drittem Olympia-Triumph vier Jahre später in Sotschi beendete sie ihre Karriere.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Sensation auf dem Eis! Deutschland ist Curling-Europameister

Es sei immer ein Risiko dabei, „wenn man so ein Comeback wagt“, so Höfl-Riesch, die am Sonntag ihren 40. Geburtstag feiert: „Klar, viele bewundern einen dafür. Und wenn es gut laufen sollte, ist das eine Sensation. Aber die Chancen, dass es so läuft, sind nicht besonders groß. So realistisch muss man sein.“