Immer mehr Vorwürfe zu den Verhältnissen im Turn-Sport wurden zuletzt bekannt: Am Standort in Stuttgart soll permanente Gewichtskontrollen, rigide Essensverbote sowie starken Druck gegeben haben, auch noch mit Bänderrissen oder Knochenbrüchen zu turnen. Hamburgs Europameisterin am Schwebebalken von 2022, Emma Malewski, sprach mit der MOPO über die Zustand ihres Sports – und darüber, was sich ändern muss.