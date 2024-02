„Ich bin einfach anders”: Deutsche Schwimm-Heldin berichtet über Mobbing

Die frisch gebackene deutsche Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler hat offen über Mobbing in ihrer Jugend gesprochen. Am Tag nach ihrem Titelgewinn bei den WM in Doha über 100 Meter Schmetterling berichtete die Berlinerin über entsprechende Probleme.

„Ich bin einfach schon ein bisschen anders als alle anderen. Ich hatte als Teenagerin schon ein bisschen Probleme damit. Ich hatte auch ziemlich Probleme damit, dass ich gemobbt wurde“, sagte die 23-Jährige.

Angelina Köhler wurde in ihrer Jugend gemobbt

„Wenn man ziemlich groß ist, ziemlich dünn, lange Arme hat und etwas größere Zähne, dann noch eine Brille trägt und über die eigenen Füße fällt, ist es ziemlich einfach für ältere Jungs, sich über einen lustig zu machen. Aber es hat mich vor allem gestärkt bei den Sachen, die ich mache“, sagte Köhler.

Sie habe mit Leistung überzeugen wollen und das auch geschafft. „Ich will einfach zeigen, dass jemand Weltmeisterin werden kann, der schusselig ist, dann kann das jeder. Ich bin alles andere als perfekt. Ich will den jungen Mädels und Jungs zeigen, dass man nicht arrogant sein muss, nicht abgehoben sein muss, um Leistung zu bringen. Ich bin immer noch Angie“, betonte Köhler.