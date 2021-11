Bei einem MMA-Wettkampf kam es zu einer besonders schmerzhaften Verletzung. Christian Lohsen bekam dabei das Knie seines Kontrahenten zwischen die Beine – und musste einen Hodensack entfernen lassen.

Lohsen machte seinen Abonnenten auf Instagram eine sehr unschöne Mitteilung. Unter dem Bild, welches ihm in einem Krankenhausbett zeigt, schreibt er: „Letzte Nacht war hart… Bei einem Trainingsunfall riss mein linker Hoden, was dazu führte, dass er operativ entfernt wurde.“

Christian Lohsen scherzt unter Instagram-Beitrag

Der Amerikaner werde laut Arzt aber weiterhin Kinder zeugen können.

Das könnte Sie auch interessieren: Skandal bei MMA-Fight: Mann schlägt auf Frau ein

Zu Späßen war der 26-Jährige trotz seiner Albtraum-Operation schon wieder aufgelegt. So warnt er seine kommenden Gegner, dass er seinen zweiten Hoden nicht auch verlieren darf, sonst könne er keine Kinder mehr zeugen. „Also von jetzt an, wenn jemand mich in meinen letzten Hoden schlägt, sind wir wohl keine Freunde mehr“, scherzt er.

Lohsen ist aktuell in der PFL (Professional Fighters League) unter Vertrag. Von elf Kämpfen gewann er neun.