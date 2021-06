Hockey: Herren vom Club an der Alster krönen sich zu den Königen Europas

Die neuen Hockey-Könige Europas kommen aus Hamburg. Die Herren vom Club an der Alster sicherten sich bei der Europapokal-Endrunde in Posen zum dritten Mal den wichtigsten Vereinstitel im Hallenhockey, gewannen das Finale gegen die Österreicher vom SV Arminen Wien vor 1500 Zuschauern mit 3:1 (1:0). Die rauschende Euro-Party!

Niklas Bruns (20.), Anton Boeckel (23.) und Patrick Schmidt (30.) trafen im Endspiel gegen das Team, gegen das man in der Vorrunde noch mit 4:5 verloren hatte. Alexander Bele (38.) erzielte für Wien den Ehrentreffer.

Club an der Alster war im Kampf um die Meisterschaft im Penalty-Drama an Köln gescheitert

Trainer Sebastian Biederlack, der bei den ersten beiden Hallen-Europapokaltiteln des Vereins 2005 und 2012 noch als Spieler hatte jubeln dürfen, machte seinen persönlichen Hattrick perfekt. „Im Halbfinale und Finale haben wir an unsere starken Leistungen aus der Bundesliga anknüpfen können“, sagte er im Gespräch mit der MOPO. Nach dem dramatischen Halbfinal-Aus im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gegen Köln habe man zuvor „ein paar Tage gebraucht, um tief Luft zu holen“.

Trainer Biederlack kündigt an: „Wir werden das feiern – ganz gebührend“

Der gestrige Triumph war Balsam für die Seelen. Gegen 22 Uhr war das Team zurück in Hamburg. Und Biederlack, der in Jesper Kamlade auch den MVP des Turniers in seinen Reihen hatte, gab im Clubhaus den Party-Befehl: „Wir werden das jetzt feiern – ganz gebührend.“