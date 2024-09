Historische Football-Partie: Die NFL spielt jetzt auch in Südamerika

In einem historischen Footballspiel zu Beginn der NFL-Saison haben die Philadelphia Eagles ihren ersten Sieg eingefahren. Das Team um Quarterback Jalen Hurts schlug im ersten Spiel der US-Profiliga überhaupt in Brasilien die Green Bay Packers mit 34:29. Running Back Saquon Barkley, der vor der Saison vom Devisions-Rivalen New York Giants nach Philadelphia gewechselt war, glänzte bei seinem Debüt mit drei Touchdowns.

Nach einem Stotterstart im ersten Viertel drehte Barkley auf, seine ersten zwei Touchdowns durch einen Pass von Hurts und einen Lauf über elf Yards bescherten dem Champion von 2017 die Halbzeitführung. Auch in der zweiten Hälfte behielten die Eagles in der Corinthians Arena von Sao Paulo die Oberhand.

Philadelphia Eagles schlagen Green Bay Packers

Ein verschossenes Field Goal von Packers-Kicker Brayden Narveson aus 43 Yards kurz vor Ende des dritten Viertels wurde das von Quarterback Jordan Love geführte Team letztlich teuer. Love verletzte sich zudem in den letzten Sekunden der Partie am linken Bein und konnte nur mit Hilfe laufen.

Neben den mittlerweile fast schon traditionellen Auslands-Gastgebern Mexiko und England sowie seit zwei Jahren auch Deutschland ist Brasilien die vierte Auslandsstation der besten Football-Liga der Welt. Die 42.000 für das Spiel frei verkäuflichen Eintrittskarten waren trotz Preisen bis zu 400 Euro in gut zwei Stunden vergriffen gewesen. (aw/sid)