Historisch! Sie wird der erste Millionen-Transfer im Frauenfußball

Im Fußball der Frauen bahnt sich offenbar der erste Millionen-Transfer an. Für die US-Nationalspielerin Naomi Girma soll der FC Chelsea eine Weltrekordablöse in Höhe von 1,1 Millionen Dollar (1,06 Mio. Euro) an das NWSL-Team San Diego Wave zahlen, wie das Portal The Athletic berichtet.

Die beiden Klubs sollen sich demnach bereits einig sein, nun werde der Vertrag für die Olympiasiegerin beim englischen Meister finalisiert. In London wartet unter anderem die deutsche Nationalspielerin Sjoeke Nüsken auf die 24-Jährige, die in San Diego einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hatte.

US-Trainerin: „Beste Abwehrspielerin die ich jemals gesehen habe“

Naomi Girma (24) könnte die erste Frau werden, für die eine Millionenablöse bezahlt wird. IMAGO/BSR Agency Naomi Girma (24) könnte die erste Frau werden, für die eine Millionenablöse bezahlt wird.

Girma gilt als eine der besten Verteidigerinnen der Welt, auch Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon soll sich am Wettbieten um Girma beteiligt haben. Nach dem Gold-Triumph im vergangenen Sommer in Paris adelte US-Nationaltrainerin Emma Hayes sie als „beste Abwehrspielerin, die ich jemals gesehen habe“.

Höchste Ablöse in Deutschland wurde für Lena Oberdorf bezahlt

Die bisherige Transfer-Bestmarke bei den Frauen hatte der US-Klub Bay FC im Vorjahr bei der Verpflichtung von Racheal Kundananji (Sambia) aufgestellt, als 735.000 Euro für die Angreiferin an Madrid CFF flossen. Die deutsche Rekordablöse stellte der aufsehenerregende Transfer von Lena Oberdorf auf. Über 400.000 Euro soll der FC Bayern im vergangenen Jahr für die derzeit verletzte Nationalspielerin (Kreuzbandriss) an den VfL Wolfsburg gezahlt haben. (sid/mb)