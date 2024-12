Hiobsbotschaft aus der NBA: Weltmeister Moritz Wagner schwer verletzt – EM-Aus droht

Nach Franz Wagner steht auch sein Bruder Moritz vor einer langen Zwangspause. Der Basketball-Weltmeister verletzte sich im ersten Viertel des NBA-Spiels seiner Orlando Magic gegen Miami Heat (121:114) schwer am linken Knie. Nach Klubangaben wird er „weiteren Untersuchungen unterzogen“.

Der Berliner wurde lange behandelt und anschließend vom Feld getragen. Sein jüngerer Bruder Franz, der sich Anfang des Monats einen Riss des schrägen Bauchmuskels zugezogen hatte und lange ausfallen wird, hielt sich im Publikum die Hand vor die Augen, dann sackte er in seinen Stuhl.

Moritz Wagner with a left knee injury.

Without contact.

Moritz Wagner with a left knee injury.

Without contact.

Looks scary.

Der Journalist Rob Peterson berichtete später, dass Moritz Wagner sich einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen habe. Sollte sich diese bislang unbestätigte Diagnose bewahrheiten, droht dem 27-Jährigen auch das Aus für die Basketball-Europameisterschaft. Diese wird im kommenden Jahr vom 27. August bis 14. September ausgetragen.

BREAKING: Orlando Magic center Moritz Wagner has suffered a torn ACL and meniscus in his left knee, sources tell @ShotCoverage

Mitspieler Cole Anthony, der mit 35 Punkten zum Matchwinner avancierte, sagte nach der Partie über Mo Wagner: „Sie werden keinen Kerl treffen, der so hart arbeitet wie er, der sich so für das Spiel engagiert wie er. Wir wollten diesen Sieg für ihn holen.“

In den Hintergrund rückte dabei, dass Orlando erst zum zweiten Mal in seiner Franchise-Geschichte einen 25-Punkte-Rückstand in einen Sieg ummünzte. Dabei half auch der deutsche Rookie Tristan da Silva mit acht Punkten.

Mit 18 Siegen aus 30 Spielen ist Orlando das viertbeste Team der Eastern Conference, bis zu seiner Verletzung spielte Franz Wagner (23) so gut wie nie. Auch Center Moritz Wagner (27) präsentierte sich in der bisherigen Saison besser denn je in der NBA mit durchschnittlichen Karriere-Bestwerten in den Kategorien Punkte (13,3) und Rebounds (5,1).

Schröder feiert ersten Sieg mit den Golden State Warriors

Dennis Schröder feierte dagegen in der Nacht zu Sonntag seinen ersten Sieg im Trikot der Golden State Warriors. Der Nationalmannschafts-Kapitän benötigt allerdings noch Anlaufzeit, beim 113:103-Erfolg der Warriors bei den Minnesota Timberwolves kam Schröder als Starter an der Seite von Steph Curry in knapp 28 Minuten Spielzeit auf neun Punkte und jeweils zwei Rebounds und Assists. Der frühere NBA-MVP Curry war mit 31 Punkten Topscorer der Partie.

Maxi Kleber (ein Punkt, zwei Rebounds) spielte beim 113:97 der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers nur eine Nebenrolle. Beim Spiel der New Orleans Pelicans gegen die New York Knicks (93:104) kam aufseiten der Gastgeber Weltmeister Daniel Theis ebenso wenig zum Einsatz wie Ariel Hukporti bei den Knicks. (sid/js)