Kurz nach dem Spiel: Basketball-Star-Trainer von Real Madrid erleidet Herzinfarkt

Pablo Laso, Trainer der Basketballmannschaft von Real Madrid, hat einen Herzinfarkt erlitten. Der 54-Jährige sei in ein Krankenhaus in Madrid gebracht worden, teilte der Klub am Sonntag mit.

Medienberichten zufolge ist sein Zustand stabil. Regierungschef Pedro Sánchez habe ihm eine schnelle und vollständige Erholung gewünscht, berichtete der spanische Rekordmeister.

Basketball: Real-Coach Laso nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Laso trainiert die Mannschaft der Königlichen bereits seit 2011. Sowohl als Trainer als auch als früherer Spieler des Vereins ist er außerordentlich erfolgreich gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Handball: Verletzungs-Schock überschattet Hamburger Niederlage in Kiel

Laso coachte Real am Samstag noch im Spiel gegen den Top-Klub Bitci Baskonia, das die „Königlichen“ mit 83:71 gewannen. Auch bei der anschließenden Pressekonferenz sei ihm nichts anzumerken gewesen, schreib die Sportzeitung „Marca“.