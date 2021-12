Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London einen weiteren Überraschungscoup verpasst. Sechs Tage nach seinem Sensationssieg gegen den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh aus Belgien unterlag der Kölner am Montag dem Australier Raymond Smith mit 1:4. Damit ist mit Gabriel Clemens nur noch ein Deutscher im Alexandra Palace vertreten.

Hempel hatte zu Beginn Probleme, ins Spiel zu finden. Smith sicherte sich souverän die ersten beiden Sätze, ehe Hempel den dritten für sich entschied. Doch am Ende behielt Smith die Nerven.

Das könnte Sie auch interessieren: Sensation! So hat Ex-Handballer Hempel die Darts-Welt geschockt

Der 31-jährige Hempel ist erst seit Februar auf der Tour unterwegs und nahm das erste Mal an der WM teil. Lediglich Gabriel Clemens, der am Montagabend gegen den Waliser Jonny Clayton um den Einzug in die Runde der letzten 16 spielt, hatte im Vorjahr als erster Profi aus Deutschland das Achtelfinale erreicht. (sid)