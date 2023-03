Heißes Gerücht: Ski-Star (30) liebt offenbar TV-Moderator (60)

Schon seit einiger Zeit halten sich die Liebesgerüchte hartnäckig, nun scheinen sie auch mehr oder minder bestätigt zu sein: Der italienische Ski-Alpin-Star Sofia Goggia (30) liebt den 30 Jahre älteren TV-Moderator Massimo Giletti (60). Das legt ein TV-Auftritt von Giletti nahe, bei dem er vielsagende Andeutungen machte. Die vermeintliche Beziehung der beiden ist ein riesieges Thema im italienischen Boulevard.

Giletti antwortete in der TV-Show „Belve“ auf die Frage, ob es eine Frau in seinem Leben gebe, schlicht: „Ja, die gibt es.“ Auf die Nachfrage, ob diese Frau – in Andeutung auf Goggia – auch die Berge liebe, entgegnete Giletti: „Ich liebe Berge, auf denen man gewinnen kann.“ In Italien wird das als Anspielung auf Goggias Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Abfahrt gewertet und als Bestätigung des Liebesglücks interpretiert.

Führen Goggia und Giletti eine Beziehung?

Genährt werden die Gerüchte zudem dadurch, dass die Wochenzeitung „Di più“ eine anonyme Quelle interviewt haben will, die die Beziehung des prominenten Paares bestätigt haben soll. Aufgrund ihrer berufliche Situation könnten sich beide nicht so oft sehen, Goggia und Giletti würden aber „sobald sie ein paar Tage frei haben, alles tun, um sich zu sehen, um zusammen zu sein“, heißt es. „Massimo ist ganz vernarrt in Sofia. Der Altersunterschied scheint im Moment kein Problem zu sein.“

Bereits im vergangenen Sommer war die Beziehung der in ihrem Alter 30 Jahre auseinander liegenden Partner spekuliert worden, nachdem ein Foto der beiden aus Rom aufgetaucht war. Damals hatten beide entsprechende Gerüchte weder bestätigt noch dementiert.

Goggia gewann 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyongyang die Goldmedaille. Giletti ist ein in Italien sehr populärer Moderator beim öffentlich-rechtlichen Sender Rai.