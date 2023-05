„Hat Spaß gemacht!“ Ludwig und Lippmann begeistern bei Beach-Party in Hamburg

Das war stark! Am zweiten Tag des Beachvolleyball-Events „Queen & King of the Court“ in der Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld haben Laura Ludwig und Louisa Lippmann den direkten Halbfinal-Einzug geschafft und das Publikum begeistert.

„Das hat richtig Spaß gemacht“, freute sich Olympiasiegerin Ludwig. „Wir können einiges von dem umsetzen, was wir uns im Training erarbeitet haben.“ Die Fortschritte sind sichtbar, auch wenn es kein normaler Spielmodus, sondern ein Rundlauf-Format ist.

Enttäuschung für Schneider/Sude bei Beach-Event in Hamburg

Enttäuscht war das Nationalteam Isabel Schneider/ Julia Sude, für die nach der Hoffnungsrunde Endstation war. „Wir haben uns mehr vorgenommen“, sagte Schneider. In dieser Saison läuft es noch nicht für das im Herbst 2022 neuformierte Duo. Konsequenz: Sie haben sich vergangene Woche von Trainer Ricardo „Vento“ de Andrade getrennt. Beide werden jetzt von Volleyball-Legende Burkhard Sude, Julias Vater, betreut.

Die Halbfinals bei Frauen und Männern starten am Samstag um 16 Uhr, die Finals Sonntag ab 17.30 Uhr.