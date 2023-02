Happy End bei der WM: Deutsche Frauen jubeln nach Biathlon-Krimi

Die deutsche Frauen-Staffel hat bei der Biathlon-WM in Oberhof die ersehnte Medaille geholt. Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick belegten im Rennen über 4 x 7,5 km den starken zweiten Platz. Das DSV-Quartett lag nach sechs Nachladern 24,7 Sekunden hinter den überraschend starken Italienerinnen (0+2). Bronze ging an Schweden (+55,7/2+11).

Für Herrmann-Wick war es in Oberhof nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung bereits die dritte WM-Medaille, ihre neunte insgesamt. Auch bei der WM 2021 war das DSV-Team Zweiter geworden, bei Olympia hatte es zu Rang drei gereicht. Den letzten deutschen Staffelsieg der Frauen hatte es 2017 in Hochfilzen gegeben.

Am Sonntag wird die WM in Oberhof mit den Massenstarts (12.30 und 15.15 Uhr) beendet. Herrmann-Wick gehört zu den heißen Medaillen-Kandidatinnen. (sid/tie)