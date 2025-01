Handballer atmen auf: Top-Spieler kehrt zum WM-Viertelfinale zurück

Deutschlands Handballer sind guter Dinge, im WM-Viertelfinale wieder auf Juri Knorr zurückgreifen zu können. „Wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch wieder vollzählig sind“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton bei der Abreise nach Oslo am Sonntagvormittag.

Der erkrankte Knorr, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien verpasst hatte und sich am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufhielt, brach noch nicht mit der Mannschaft nach Norwegen auf. Doch im DHB-Lager herrscht Optimismus, dass der Spielmacher zum Start der K.o.-Phase wieder eingreifen kann. Auch Bundestrainer Alfred Gislason hatte am Rande des 31:19 gegen Tunesien zum Hauptrundenabschluss in Herning gesagt, dass es Knorr „erheblich besser“ gehe.

Auch Dahmke und Stutzke auf dem Weg der Besserung

„Heute steigt jeder mit einem Lächeln in den Bus“, sagte Chatton. Luca Witzke, Knorrs Vertreter auf der Mitte, versprach: „Alle haben Bock auf das Viertelfinale.“ Auch die ebenfalls angeschlagenen Rune Dahmke und Lukas Stutzke befinden sich auf dem Weg der Besserung und reisten mit dem Team aus Silkeborg nach Norwegen. „Wir brauchen jeden Mann in so einem K.o.-Spiel. Deshalb drücke ich die Daumen, dass wir mit voller Kapelle antreten können“, sagte Witzke. (sid/mp)