Bitter! Deutschlands wichtigster Handballer fällt für das WM-„Endspiel“ aus

Bittere Nachrichten vor dem „Endspiel“ um das WM-Viertelfinale: Deutschlands Handballer müssen in der wegweisenden Hauptrundenpartie gegen Italien am Donnerstag (18 Uhr/ZDF) ohne Spielmacher Juri Knorr und Linksaußen Rune Dahmke auskommen!

Wie Sportschau und „Bild“ berichten, leiden der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen und der Flügelspieler vom THW Kiel unter grippalen Infekten. Der DHB kommentierte die Berichte zunächst nicht.

Knorr, mit Keeper Andreas Wolff und Torjäger Renars Uscins Deutschlands wichtigster Spieler, hatte bereits nach der 30:40-Niederlage gegen Weltmeister Dänemark am Dienstag über Halsschmerzen geklagt und nach der ersten Turnierniederlage keine Interviews gegeben. Wie Knorr soll auch Dahmke im Teamhotel bereits ein Einzelzimmer bezogen haben.

Franz Semper ersetzt Juri Knorr – Michalczik nachnominiert

Bundestrainer Alfred Gislason berief am Donnerstag in Marian Michalczik einen 18. Spieler über das sogenannte „Late Entry“. Der Mittelmann der TSV Hannover-Burgdorf wird laut DHB am Abend im Teamquartier in Silkeborg erwartet und dürfte im dritten Hauptrundenspiel gegen Tunesien in Herning (Samstag/20.30 Uhr/ZDF) eine Option sein.

Juri Knorr klagte nach der Dänemark-Klatsche über Halsschmerzen. IMAGO / Kessler-Sportfotografie Juri Knorr klagte nach der Dänemark-Klatsche über Halsschmerzen.

Als Knorr-Ersatz für das Italien-Spiel steht Linkshänder Franz Semper bereit. Der Leipziger befindet sich bereits das gesamte Turnier als 17. Spieler beim deutschen Team, kam bislang aber aufgrund von leichten muskulären Problemen nicht zum Einsatz. Über das 16-köpfige Aufgebot für das Spiel gegen Italien muss bis zwei Stunden vor Anpfiff entschieden werden.

Deutschland kann mit einem Sieg gegen Überraschungsmannschaft Italien vorzeitig das Ticket für das WM-Viertelfinale in Oslo lösen – wenn die Schweiz anschließend nicht gegen Olympiasieger Dänemark gewinnt. Verliert die deutsche Mannschaft, droht unabhängig vom letzten Spiel in der Hauptrundengruppe 1 gegen den krassen Außenseiter Tunesien das Aus.