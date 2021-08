Handball: Lone Fischer ist Rekordspielerin des Buxtehuder SV – und wusste nichts davon

Als Lone Fischer vor etwas mehr als einer Woche ihr 292. Bundesliga-Spiel für den Buxtehuder SV absolvierte, ging sie in die Bundesliga-Geschichte ein. Jetzt ist sie nicht nur Rekordtorschützin, sondern auch Rekordspielerin des Vereins – doch davon erfuhr sie erst 48 Stunden vorher.

Für Buxtehude stand in 32 Jahren Bundesliga-Geschichte keine Spielerin so oft auf dem Feld wie Fischer, inzwischen 294 Mal. Dass sie mit dem 292. Spiel für den BSV vergangene Woche die bisherige Rekordhalterin Melanie Schliecker ablösen und damit Vereinsgeschichte schreiben würde, hatte Fischer allerdings nicht auf dem Schirm.

Buxtehuder SV: Lone Fischer wird Rekord-Spielerin in der Bundesliga

„Ich wurde erst zwei Tage vor dem Spiel darauf aufmerksam gemacht“, sagt die 32-Jährige im Gespräch mit der MOPO. „Ich habe nicht darauf hingefiebert, aber nehme das natürlich gerne mit und freue mich, dass ich solch eine Leistung für Buxtehude bringen kann.“

Teamplayerin Fischer sieht in dem Rekord nicht nur ihren eigenen Erfolg, sondern auch den des Klubs. „Heutzutage ist es sehr, sehr selten, dass jemand so lange an einem Verein festhält. Deshalb freue ich mich darüber, dass ich über die Jahre mit meinen Leistungen an den Erfolgen meines Vereins mitwirken konnte. Ein Rekord ist aber eher nebensächlich“, sagt sie bescheiden.

Handball: Lone Fischer spielt seit 2008 beim Buxtehuder SV

Die Bundesliga-Spielerin entdeckte ihre Liebe zum Handball schon mit sechs Jahren und entwickelte mit der Zeit immer mehr den Wunsch, einmal in der ersten Liga zu spielen. Als Teil der Junioren-Nationalmannschaft machte sie schon früh auf sich aufmerksam – und nach ihrem Abitur 2008 lockte dann das erste Bundesliga-Angebot des Buxtehuder SV, welches sie noch im gleichen Jahr unterschrieb.

Beim BSV entwickelte sich Fischer von einem jungen Talent bis hin zur Führungsspielerin und Kapitänin der Mannschaft. In Buxtehude habe sie sich „immer sehr wohlgefühlt“, betont sie. Sie habe stets auf das Vertrauen von Trainer Dirk Leun und Manager Peter Prior zählen können und daher gewusst, „dass ich hier gut aufgehoben bin. Deshalb habe ich mich im Laufe meiner Karriere immer für Buxtehude entschieden.“

Ihren Vertrag beim Buxtehuder SV hat Fischer gerade erst um ein weiteres Jahr verlängert. Es wird dann bereits ihr 14. Jahr im Verein werden. Für diese Zeit wünscht sich die frisch gebackene Rekordspielerin, dass sie ihre Erfahrung „an die jungen Spielerinnen weitergeben und dem Verein mit diesen Leistungen helfen kann“ – genau wie in den 292 Spielen zuvor.