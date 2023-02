Handball-Hammer in Hamburg: Kiel gegen Magdeburg mit 19 WM-Stars!

Gnadenlos ist er, der Spielplan. Nur eine Woche nach dem Ende der WM fliegen in Handball-Deutschland schon wieder Bälle durch die Hallen. Hochkarätig. Am Wochenende steht das Viertelfinale im DHB-Pokal an – und der mit Abstand größte Kracher steigt in Hamburg! Die Arena im Volkspark wird rappelvoll sein und beben.

Rekordmeister THW Kiel tritt gegen den amtierenden Meister SC Magdeburg an – es ist die Neuauflage des letztjährigen Pokalfinals. Titelverteidiger Kiel musste aufgrund von Terminschwierigkeiten und einer ausgebuchten eigenen Arena nach Hamburg ausweichen.

Das ist auch deshalb so besonders, weil das Final Four in diesem Jahr nicht mehr in der Hansestadt, sondern in Köln ausgetragen wird. Der Viertelfinal-Hit wird damit zum Ersatz-Highlight.

DHB-Pokal: Kiel trägt Heimspiel gegen Magdeburg in Hamburg aus

Spektakulär: Stolze 19 Spieler, die bei der WM im Einsatz waren, werden am Sonntag (15 Uhr) auf dem Parkett der Barclays Arena um das begehrte Ticket zum Final Four kämpfen, darunter zahlreiche Stars – und vier frischgebackene Weltmeister.

Gemeinsam feierten Weltklasse-Keeper Niklas Landin, Bruder Magnus (beide THW), Magnus Saugstrup und Michael Damgaard (beide SCM) den Gewinn des WM-Titels mit Dänemark – sieben Tage später sind sie wieder Gegner. Das gilt auch für andere Spieler, die bei der WM für ihr Land spielten und nun Rivalen sind.

Dänische Weltmeister Niklas und Magnus Landin gegen Saugstrup und Damgaard

Neben den Landin-Brüdern hat der THW mit dem Schweden-Duo Niclas Ekberg und Eric Johannesson, dem Norweger-Trio Sander Sagosen, Petter Överby und Harald Reinkind, DHB-Linksaußen Rune Dahmke sowie Domagoj Duvnjak (Kroatien) sieben weitere WM-Stars in seinen Reihen. Duvnjak kennt und liebt die Arena im Volkspark, spielte von 2009 bis 2014 für den damaligen HSV Handball.

Beim SCM sind es sogar zehn WM-Asse: Die deutschen Nationalspieler Lukas Mertens und Philipp Weber, besagtes Dänen-Duo Saugstrup/Damgaard, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson (Island), Daniel Pettersson (Schweden), Christian O‘Sullivan (Norwegen), Kay Smits (Niederlande) und Piotr Chrapkowski (Polen).

Volle Halle in Hamburg! Schon 11.000 Tickets für Kiel gegen Magdeburg verkauft

Ein Handball-Fest ist garantiert. Schon mehr als 11.000 der 13.000 Tickets sind verkauft. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, aber auch über den Ticketshop auf der Homepage des THW Kiel.