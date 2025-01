Handball-Fans feiern WM-Geste, „die in die Geschichte eingehen wird“

Seit einer Woche läuft die Handball-WM – und sie hat in dieser Zeit schon so einige tolle Geschichten geschrieben. Eine weitere ereignete sich am Montagabend in Oslo. Hauptdarsteller war der spanische Torwart Gonzalo Pérez de Vargas, der im kommenden Sommer zum THW Kiel wechselt, mit einer ganz besonderen Fairplay-Geste.

Was war passiert? Das WM-Spiel zwischen Schweden und Spanien entwickelte sich zu einem echten Thriller. Ein offener Schlagabtausch, in dem nicht genau abzusehen war, wer von beiden Teams am Ende die Oberhand behalten würde.

Die Szene des Spiels ereignete sich allerdings in der 41. Spielminute beim Stand von 20:14 für die Schweden: Hampus Wanne trat zum Siebenmeter an. Anstatt des Tores traf der Akteur des FC Barcelona aber den spanischen Schlussmann Pérez de Vargas am Kopf.

Spanien-Torwart verhindert Rote Karte für Schweden Wanne

Laut Regelwerk ist dies im Handball mit einer Roten Karte zu ahnden. Dies tat der ungarische Unparteiische Adam Biro auch und verwies Wanne des Feldes. Der spanische Schlussmann musste sich nach dem Kopftreffer kurz schütteln, signalisierte Biro dann aber direkt, dass der Platzverweis die falsche Entscheidung sei!

That’s handball ? @FCBhandbol teammates @PerezdVargas and Hampus Wanne offered us an unforgettable sporting moment: ?? Spain’s goalkeeper saved ?? Sweden’s left wing from a red card, acknowledging that he wasn’t hit in the face ?#CRODENNOR2025 @RFEBalonmano pic.twitter.com/EF0FRIC8iz — International Handball Federation (@ihfhandball) January 20, 2025

Der Ball habe zuerst seinen Arm berührt und anschließend von diesem an seinem Kopf geprallt. Folgerichtig nahm der Schiedsrichter seine Entscheidung zurück – Wanne bedankte sich bei seinem Vereinskollegen Pérez de Vargas.

„Geste, die in die Geschichte eingehen wird“

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Der Spanier wurde für seine Fairplay-Aktion gefeiert. „Eine Geste, die in die Geschichte eingehen wird“, titelte die spanische Zeitung „Marca“.

Hampus Wanne hatte ebenfalls nur lobende Worte übrig: „Er ist ein toller Mensch, ich sitze in Barcelona neben ihm und rede fast jeden Tag mit ihm. Er ist ein guter Kerl. Das ist eine der schönen Seiten des Handballs, dass es immer noch ein Sport für Gentlemen ist. In einer solchen Situation entscheidet er sich immer noch, ehrlich zu sein. Ich finde das fantastisch.“

Pérez de Vargas: „Ich bleibe mir lieber treu“

Schwedens Kapitän Jim Gottfridsson ergänzte: „Das ist Fairplay, so sollte es sein. Ein netter Mensch. Deshalb lieben wir diesen Sport“. Pérez de Vargas selbst, gab sich hingegen etwas bescheidener: „Ich bleibe mir lieber treu, als mit einem schlechten Gewissen zu leben, entgegnete er gegenüber „Handball-World“.

Nach dem Siebenmeter und der anschließenden Fairplay-Geste war das Spiel ein wenig in den Hintergrund gerückt und hatte auch keinen Verlierer mehr verdient. Folgerichtig trennten sich die beide Mannschaften am Ende 29:29 Unentschieden. Ein WM-Spiel, das definitiv seine ganz eigene Geschichte geschrieben hat.