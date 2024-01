Während das deutsche Team in Köln um das Weiterkommen zittert, stehen die Halbfinal-Teilnehmer aus der zweiten Hauptrundengruppe in Hamburg bereits vor dem letzten Spieltag fest. Vor 13.376 Zuschauern in der abermals ausverkauften Barclays Arena schnappt sich Weltmeister Dänemark mit einem 29:23 (18:11) gegen Norwegen den Gruppensieg. Europameister Schweden steht nach dem 40:33 (19:15) gegen Portugal als Zweiter ebenfalls in der Vorschlussrunde in Köln.

Das skandinavische Party-Wochenende in Hamburg fand am Sonntag seinen krönenden Abschluss. Vor vornehmlich rot-weißen Dänen-Fans, deren Farben abermals die Halle dominierten, taten sich die von ebenfalls zahlreichen blau-gelben Fans angefeuerten Schweden gegen Überraschungs-Team Portugal nur in der ersten Halbzeit schwer.

Schweden und Dänemark im EM-Halbfinale

Keeper Tobias Thulin vernagelte im zweiten Durchgang das Tor des Titelverteidigers, im Angriff waren Lucas Pellas (10 Tore) und Felix Claar (6) nicht zu stoppen.

Schwedens Lucas Pellas erzielt ein Tor gegen Portugal. WITTERS Schwedens Lucas Pellas erzielt ein Tor gegen Portugal.

„Wir haben es ruhig zu Ende gespielt, das zeichnet uns Schweden aus“, sagte Flensburgs Jim Gottfridsson.

Im Anschluss ließ der EM-Topfavorit keinerlei Zweifel aufkommen. Zu den mit fünf Toren besten dänischen Torschützen zählte auch die HSV-Handball-Legende Hans Lindberg (42, Füchse Berlin) an alter Wirkungsstätte.

Überragend war die Leistung von Dänen-Keeper Emil Nielsen, der mit Sprechchören gefeiert und zum Man of The Match gewählt wurde.

Schon zur Halbzeit besprachen die Fans ihre Reisepläne nach Köln. Sollte es dort im Halbfinale gegen den Gastgeber gehen, wäre Deutschland sicher ganz klarer Außenseiter.

Slowenien, Niederlande, Norwegen und Portugal ohne Halbfinal-Chance

Zum Abschluss der Spiele in der Hansestadt trifft Schweden am Dienstag auf Norwegen (20.30 Uhr), Portugal auf die noch sieglosen Niederlande (15.30 Uhr) und Dänemark auf Slowenien (18 Uhr). Tickets sind noch ausreichend vorhanden.