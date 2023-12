Handball-Bundestrainer Gislason sorgt mit EM-Kader für einen Paukenschlag

Mit 19 Spielern startet Alfred Gislason in die Medaillen-Mission bei der Heim-EM. Vier U21-Weltmeister sind dabei – und eine große Überraschung.

Vier 2016-Europameister, vier U21-Weltmeister – und eine dicke Überraschung: Mit seiner Kader-Bekanntgabe für die Heim-EM hat Alfred Gislason am Donnerstag für einen kleinen Paukenschlag gesorgt. 20 Tage vor dem Weltrekordspiel zum Turnier-Start präsentierte der Handball-Bundestrainer seine 19 Auserwählten für die deutsche Medaillen-Mission.

Martin Hanne völlig überraschend im EM-Kader

Mit Torhüter David Späth, Kreisläufer Justus Fischer sowie den Rückraumspielern Renars Uscins und Nils Lichtlein nominierte Gislason gleich vier Youngster, die im Sommer die Junioren-WM gewonnen hatten. Der größte personelle Coup des Isländers aber ist Martin Hanne. Der auch erst 22 Jahre alte Rückraumlinke von der TSV Hannover-Burgdorf hat noch kein einziges Länderspiel bestritten, ließ aber zuletzt mit starken Leistungen in der Liga aufhorchen.

Martin Hanne spielt eine starke Saison bei der TSV Hannover-Burgdorf. IMAGO/Jan Guenther Martin Hanne spielt eine starke Saison bei der TSV Hannover-Burgdorf.

„Ich freue mich auf unser Team, die Arbeit in der Vorbereitung und das Turnier selbst“, sagte Gislason. Der Nominierung vorausgegangen waren „intensive Gespräche“ und „Beobachtungen der individuellen Formkurven“.

Wolff und Späth bilden das Torhüter-Gespann

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Johannes Golla. Das Torhüter-Gespann bilden wie erwartet der von einem Bandscheibenvorfall genesene 2016-Europameister Andreas Wolff und Senkrechtstarter Späth. Torhüter-Routinier Silvio Heinevetter befindet sich zunächst in der Zuschauerrolle, er gehört aber weiterhin zum 35er-Kader, aus dem sich Gislason während der EM für mögliche Wechsel bedienen kann.

David Späth (l.) und Andreas Wolff sind die deutschen Torhüter bei der Heim-EM. IMAGO / Noah Wedel David Späth (l.) und Andreas Wolff sind die deutschen Torhüter bei der Heim-EM.

„Wir haben eine richtig starke Mannschaft beisammen, die über sehr hohe Qualität und ebensolches Selbstvertrauen verfügt sowie das herausragende deutsche Heimpublikum in ihrem Rücken weiß“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Verbandsziel ist das Halbfinale.

Vier Europameister im deutschen EM-Kader

Neben Wolff sind mit Rückraumspieler Kai Häfner, Linksaußen Rune Dahmke sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher insgesamt noch vier Spieler dabei, die vor acht Jahren für den letzten deutschen Titelgewinn bei einem großen Turnier gesorgt hatten. Ebenfalls nominiert wurde der zuletzt wochenlang verletzte Magdeburger Philipp Weber. Nach seinem Liga-Comeback traut Gislason ihm die Belastungen einer EM zu, mindestens in der Jokerrolle dürfte er dem Team mehr Variabilität bringen.

Viel Zeit für den EM-Feinschliff bleibt Gislason nicht. Zwei kurze Trainingslager, zwei letzte Testspiele: Bis zur Turnier-Eröffnung vor über 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußball-Arena am 10. Januar gegen die Schweiz geht es für die DHB-Auswahl Schlag auf Schlag.

Erst versammelt Gislason seine Nationalspieler zu einem Kurzlehrgang vor dem Jahreswechsel in Frankfurt am Main (27. bis 29. Dezember), die heiße Phase der EM-Vorbereitung samt zweier Härtetests gegen Portugal (4. und 6. Januar) startet dann am Neujahrstag in Brunsbüttel. Weitere Vorrundengegner neben der Schweiz sind Nordmazedonien und Frankreich. (sid/mp)