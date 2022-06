Hamburgs größter Sport-Tag! So läuft der „Active City Day“ für alle am Freitag

Hamburg kommt mächtig in Bewegung. Am Freitag wird die Hansestadt zur riesengroßen Sportarena für alle. Beim Active City Day sind Hamburgerinnen und Hamburger jeden Alters aufgerufen, körperlich aktiv zu werden. 100 Vereine beteiligen sich mit über 150 Angeboten. Der Tag ist der Startschuss für einen bewegten Sommer in der Elbmetropole.

Es gibt zwei Sportsommer in Hamburg, der selbsternannten Sportstadt und Active City. „Den Sportsommer zum Zuschauen – und den zum Mitmachen“, erklärte Innen- und Sportsenator Andy Grote am Mittwoch bei einem Medientermin in der Europapassage.

Erstgenannter Sportsommer bietet in den nächsten Monaten internationalen Spitzensport wie das Tennis-Turnier am Rothenbaum, das Galopp-Derby oder den Basketball-Supercup – um nur einige Events zu nennen. Zweiterer bietet die Möglichkeit, neben den Jedermann-Events beim Triathlon oder den Cyclassics im Rahmen des Hamburger „Active City Summer“ (1. Juli – 30. September) selbst aktiv zu werden und diverse Sportarten auszuprobieren.

Hamburg: Active City Day mit großem Sportangebot

Der Active City Day bildet traditionell den Auftakt. In der ganzen Stadt wird es offene Mitmach-Angebote geben. „Wir wollen ganz Hamburg bewegen“, sagt Werner Richnow vom Veranstalter SPORTPLATZ.

Ein Highlight des Aktionstages, an dem sich neben Vereinen auch Firmen und Schulen beteiligen, wird die Station am Jungfernstieg sein, wo unter anderem eine Kletterwand und Mini-Tennis locken.

Jungfernstieg als Highlight-Station bei Active City Day in Hamburg

Spaß steht im Vordergrund, aber auch der Wettkampf-Charakter kommt nicht zu kurz. An den sogenannten Active City Bewegungsinseln, Outdoor-Fitness-Stationen in allen sieben Bezirken der Stadt, werden am Freitagabend (17 bis 19 Uhr) im Zweikampf Liegestütze und Crunches die fittesten Hamburgerinnen und Hamburger gesucht.

Neu ist in diesem Jahr ein Wettbewerb für Vereine. Die Sportklubs mit den meisten Kursen während des Active City Summer in Relation zur Mitgliederzahl können insgesamt 3000 Euro gewinnen.

Hamburg sucht fitteste Bürger und den aktivsten Verein

Mehr Infos zum Active City Day und Summer sowie eine Karte mit den Sport-Stationen gibt es unter www.activecitysummer.de