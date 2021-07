Hamburger Tennis-Star: Zverev testet früheren Weltklassespieler als Trainer

Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev wird nach Medienberichten den früheren spanischen Weltklassespieler David Ferrer als Trainer testen. Die beiden hätten eine 15-tägige „Probezeit“ vereinbart, berichtete am Sonntag die gewöhnlich gut informierte spanische Sportzeitung „Marca“. Die Zusammenarbeit werde am Montag in Monte Carlo beginnen. Im September könnte Ferrer offiziell als Coach des 23-Jährigen aus Hamburg starten, hieß es.

Zverev wird zurzeit nur von seinem Vater Alexander gecoacht. Zuvor hatte er es mit dem früheren Superstar Ivan Lendl und auch mit einem anderen früheren spanischen Top-Spieler, Juan Carlos Ferrero, versucht. In beiden Fällen hielt die Zusammenarbeit nicht lange.

David Ferrer war die Nummer drei der Tennis-Weltrangliste

Ferrer ist nach Meinung vieler einer der besten Profis, die nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben. Der schnelle und kampfstarke Spieler aus dem ostspanischen Badeort Javea gehörte sieben Jahre lang zu den Top 10. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste erreichte er zwischen 2013 und Anfang 2014 mit der dritten Position.

Alexander Zverev beendete die professionelle Karriere von David Ferrer

Im Mai 2019 beendete er nach rund 20 Jahren seine Profikarriere mit einer Niederlage – gegen Zverev. In Madrid setzte sich der Deutsche mit 6:4 und 6:1 durch und forderte die Fans zum Applaus für Ferrer auf. (MP/dpa)