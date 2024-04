Zum vierten Mal gehört die Hamburgerin Eva Lys an diesem Wochenende zum deutschen Aufgebot im Billie Jean King Cup, dem höchsten Nationenwettbewerb im Damen-Tennis. In São Paulo treffen Lys & Co. auf Brasilien – und sie hat Großes vor, wie sie im Gespräch mit der MOPO verrät.

Mehr als 15 Stunden Anreise für zwei Tage Tennis – das mag sich nicht nach einem Vergnügen anhören, für die Hamburgerin Eva Lys aber ist es die Erfüllung eines kleinen Traums. Zum vierten Mal gehört die 22-Jährige an diesem Wochenende zum deutschen Aufgebot im Billie Jean King Cup, dem höchsten Nationenwettbewerb im Damen-Tennis. In São Paulo treffen Lys & Co. auf Brasilien – und Lys hat Großes vor, wie sie im Gespräch mit der MOPO verrät.

Es seien „mit die tollsten Wochen im Jahr. Es ist immer etwas ganz Besonderes, gemeinsam im Team für das eigene Land zu spielen“, sagt Lys der MOPO. Der Trip sei zwar lang gewesen, „aber die Vorfreude auf die Matches überwiegt“. Schon am vergangenen Wochenende war das von Kapitän Rainer Schüttler betreute Team nach Brasilien gereist. „Wir hatten dadurch genug Zeit, um uns an die Gegebenheiten hier vor Ort anzupassen“, erklärt Lys.

Die Nummer 149 der Weltrangliste weiß, dass die Halle Ginásio Ibirapuera, in der 10.000 Zuschauer Platz finden, ein Hexenkessel werden könnte. „Es wird auf jeden Fall laut“, sagt sie. „Dafür sind wir aber bereit.“

Hamburgerin Lys spielte schon 2022 im Billie Jean King Cup

Zweifel daran sind bei Lys nicht angebracht. Schon 2022 zeigte die Spielerin vom Club an der Alster, dass sie im Billie Jean King Cup über sich hinauswachsen kann. In Rijeka besiegte sie bei ihrem Debüt in diesem Wettbewerb Kroatiens Top-Spielerin Petra Martic sensationell glatt mit 6:1, 6:4. „Es war für mich eine unglaubliche Erfahrung“, erinnert sie sich. Ihr Standing im Team, in dem außerdem Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam stehen, habe sich dadurch aber nicht verändert. „Wir haben alle unsere verschiedenen Spielstile und Stärken, die sich gut ergänzen. Jede Spielerin kann in verschiedenen Momenten den Unterschied ausmachen.“

Abendkleid statt Tennis-Rock: Eva Lys bei der Hamburger Sportgala Ende Februar WITTERS Abendkleid statt Tennis-Rock: Eva Lys bei der Hamburger Sportgala Ende Februar

Im Sandplatz-Duell gegen die Brasilianerinnen, die mit Beatriz Haddad Maia, der Nummer 13 der Welt, antreten, gibt es keinen klaren Favoriten. „Wir wissen, dass wir in jedem Match unsere Chancen haben“, sagt Lys. „Vor allem durch den guten Teamgeist in unserer Mannschaft ist immer alles möglich.“

Tennis-Profi Eva Lys machte Erkrankung öffentlich

Dass alles möglich ist, scheint eine Art Leitspruch für Lys zu sein. Vor einem Monat hatte sie öffentlich gemacht, dass sie an einer rheumatischen Autoimmunerkrankung leidet. Ein Fakt, der sie auf dem Weg nach oben immer wieder ausbremst, den die in Kiew geborene Lys, die im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland kam, aber nicht weiter thematisieren möchte.

Gleiches gilt für den schrecklichen russischen Angriffskrieg, der die Menschen in ihrem Geburtsland leiden lässt. Schon vor zwei Jahren hatte die reflektierte Frau, die vier Sprachen spricht, in deutlichen Worten das Verhalten einiger russischer Spielerinnen auf der WTA-Tour kritisiert. „Sie verhalten sich respektlos gegenüber denjenigen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind“, hatte sie gesagt. Das steht bis heute.

Eva Lys will sich Grand-Slam-Turniere qualifizieren

Nun aber soll sich ihr Fokus auf Brasilien richten – und vielleicht auf ihren nächsten Coup, der ihr Rückenwind verleihen soll für die anstehenden Aufgaben. Die Qualifikation für die Hauptfelder der Grand-Slam-Turniere in Paris, Wimbledon und New York, das sei ihr größtes Ziel für dieses Jahr, „um mich dort mit den besten Spielerinnen der Welt zu messen“.

Gelegenheit dazu wird sich kurz vor den Olympischen Spielen auch in Hamburg bieten, wo die Frauen in diesem Jahr vom 20. bis 26. Juli im Stadtpark aufschlagen werden. Im vergangenen Jahr stand Lys am Rothenbaum im Viertelfinale. „Vor ein paar Jahren habe ich noch davon geträumt, bei meinem Heimatturnier aufzuschlagen. Der Traum ist wahr geworden“, sagt die 1,65 Meter große Kämpferin. „Hamburg ist und bleibt eines der Turniere, auf das ich mich jedes Jahr am meisten freue.“ Und es hat einen Vorteil: Die Anreise ist im Vergleich zum Trip nach São Paulo deutlich leichter.