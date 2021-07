Hamburger Schwimm-Star: Sandra Völker: Olympia-Medaillen werden erneut versteigert

Erneutes Drama um die Medaillen von Hamburgs Schwimmstar Sandra Völker. Silber und Bronze, die sich die heute 45-Jährige 1996 in Atlanta erkraulte, kommen wieder unter den Hammer!

Sandra Völkers Edelmetall wird erneut versteigert: Die Hamburgerin gewann bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta Silber über 100 Meter Freistil und holte Bronze über 50 Meter Freistil und mit der deutschen Staffel.

Völker meldete 2013 Insolvenz an

Außerhalb des Bassins lief es danach nicht so gut: 2013 musste Völker Insolvenz anmelden. Bei einer Auktion bot sie nicht nur alte Badeanzüge an, sondern auch die Medaillen. „Selbst wenn die Medaillen weg sind, die Erfahrungen, Erfolge und Erinnerungen kann mir niemand nehmen“, sagte sie damals.

Völker: Seit zwei Jahren schuldenfrei

Völker ist aus ihrem Tief aufgetaucht, betreibt eine Schwimmschule und ist seit zwei Jahren schuldenfrei. Dafür ist der Privatier, der die Medaillen damals für 56.000 Euro ersteigerte, inzwischen in Geldnot geraten – und bietet Silber (Schätzpreis 15.000 Euro) und Staffel-Bronze (12.000 Euro) seinerseits an. Am 19. und 20. Juni wird auf der Website agon-auktion.de geboten.

Eigentlich wollte der Besitzer Sandra Völker die Medaillen nach Abschluss ihrer Privatinsolvenz zurückgeben. Nun sieht es so aus, als ob ihre Reise weitergeht.