Ab Sonntag werden wieder Tausende Fans ihrem Charme und vor allem ihrem Tempo erliegen. In Hamburg-Horn beginnt die Derby-Woche, die am 7. Juli mit dem 155. Deutschen Derby ihren Höhepunkt findet. Die Hauptdarsteller sind Vollblüter, die sich grundlegend unterscheiden von vielen Pferden, die es beim Springreiten, in der Dressur oder eben einfach auf der Weide zu sehen gibt. Woran aber ist eigentlich zu erkennen, dass ein Pferd zu den schnellsten seiner Art gehören kann? Was zeichnet ein Rennpferd aus? Die MOPO hat sich schlaugemacht.