So will Hamburg will Deutschlands sportlichste Stadt werden

Die Freie und Hansestadt Hamburg will die sportlichste Stadt Deutschlands werden. Das ist das große Ziel der neuen Strategie der „Active City“, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Dabei sollen Spitzen- und Breitensport gleichermaßen noch stärker gefördert werden.

„Sie ist nicht nur eine Strategie für den Sport, sondern für die ganze Stadt und dokumentiert den enormen Bedeutungszuwachs des Sports für ein gutes Leben und Zusammenleben“, sagte Innen- und Sportsenator Andy Grote bei der Vorstellung des 80-seitigen Papiers, unterteilt in zehn Kapitel mit insgesamt 232 formulierten Einzel-Zielen.

Hamburg: Senat beschließt neue Strategie für Sport in der Active City

Der vom Plan, eine vom Hamburger Senat beschlossenen Drucksache, trägt den etwas sperrigen Namen „Active City Hamburg – Die Großstadtstrategie auf Basis von Sport und Bewegung“ und ist nicht nur auf die kommenden Jahre, sondern Jahrzehnte ausgelegt.

Der Leistungs- und Spitzensport soll als Lokomotive stärker gefördert werden, denn ohne Topathlet:innen „fehlen die Vorbilder“, so Grote. Hamburg hat sich vorgenommen, im Vergleich der Bundesländer die meisten Teilnehmer:innen bei Olympischen und Paralympischen Spielen in Relation zur Bevölkerung zu haben.

Grote: Jedes Jahr Welt- oder Europameisterschaften in Hamburg

Zudem will die Stadt weiterhin und wohl auch verstärkt internationale Sportevents austragen. „Ziel ist es, einmal im Jahr eine Welt- oder Europameisterschaft in einer attraktiven und populären Sportart auszurichten“, so Grote.

Geplant sind auch Bewerbungen für die Multisport-Events „Finals“, gebündelt an einem Ort ausgetragene Deutsche Meisterschaften verschiedener Sportarten, und „European Championships“, die größere und internationale Variante.

Hamburg will die Vereine der Stadt stärken

Gefördert wird weiterhin und intensiver der Vereins- und Breitensport, dem bei dem erklärten Ziel, ganz Hamburg aktiver zu machen und in Bewegung zu bringen, zentrale Bedeutung zukommt. So soll die Mitgliederzahl in Hamburgs Vereinen jährlich entsprechend der Bevölkerungsentwicklung steigen. Darüber hinaus will die Stadt mehr kostenfreie Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum schaffen.