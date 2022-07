„Ganze Stadt im Triathlon-Fieber”: Neuer Goldrausch beim Hamburg-Jubiläum?

Es soll wieder ein Fest werden, mit allem, was dazugehört. 300.000 Zuschauer am Streckenrand sollen die Innenstadt am Wochenende in eine spektakuläre Sport-Arena verwandeln. Der Hamburg-Triathlon feiert Jubiläum – und die deutschen Athleten wollen wie 2021, als die Veranstaltung trotz Corona-Pandemie über die Bühne gebracht wurde, Grund zum Jubeln haben.

„Die ganze Stadt ist dann im Triathlon-Fieber“, blickte Andy Grote am Donnerstag auf die 20. Auflage des Events voraus, das in diesem Jahr eines von sechs Rennen auf der Triathlon-Weltserie der Top-Athleten darstellt. Hamburgs Sportsenator ist voller Vorfreude – nicht zuletzt, weil das Publikum in der Hansestadt stets „unglaublich“ mitgehe. „Ich glaube, Triathlon passt wie kaum etwas anderes in das Hamburger Lebens-Gefühl“, erläuterte der 54-Jährige.

Triathlon in Hamburg feiert 20-jähriges Jubiläum

Der Hamburg-Triathlon gilt als größter der Welt – und diesmal auch als Art Generalprobe für die Sprint- und Mixed-WM im kommenden Jahr: ebenfalls in Hamburg. „Es sollte uns wundern, wenn es keine sensationelle Veranstaltung wird“, sagt Grote schon zwölf Monate vor dem Großereignis im Juli 2023. „Wir freuen uns über das Interesse und das Vertrauen des Weltverbandes. Da wird Triathlon gefeiert werden, wie man es sonst so kaum auf der Welt erlebt.“

Der Triathlon an diesem Wochenende zieht Sportler jeglicher Kategorie in seinen Bann. Zum einen, natürlich, die Elite-Athleten. Die Deutsche Triathlon Union schickt zwölf ihrer Top-Athleten ins Rennen, darunter zwei Titelverteidiger. 2021 triumphierten Laura Lindemann und Tim Hellwig jeweils im Einzel, holten in der deutschen Mixed-Staffel – zusammen mit Marlene Gomez-Islinger (Einzel-Sechste) und dem Hamburger Lasse Nygaard Priester (Einzel-Vierter) – ebenfalls Gold.

Laura Lindemann und Tim Hellwig siegten in 2021

„Hier in Hamburg auf der Poststraße die letzten Meter zu laufen, vor den vielen Zuschauern – das sind unbeschreibliche Momente“, erinnert sich Lindemann, Deutschlands beste Triathletin und Olympia-Achte in Tokio. Die 26-Jährige, die überdies zweifache Europameisterin über die Sprint-Distanz (0,75 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen), ist, weiß: „Man muss in Hamburg konstant in allen Disziplinen sein.“

Tim Hellwig (23) triumphierte letztes Jahr in Hamburg und ist aktuell U23-Vize-Weltmeister.

Hellwig hält eine erneute Top-Platzierung in der Staffel am Sonntag für „möglich“, einen weiteren deutschen Goldrausch nach 2021 wollte er aber nicht versprechen – denn es gebe allein im Männer- und Frauen-Einzel (finden beide am Samstag statt) „immer zehn bis 15 Athleten, die an einem super Tag aufs Podium laufen können“. Zudem sucht der 23-jährige amtierende U23-Vize-Weltmeister im laufenden Wettkampf-Jahr noch nach seiner Form. „Ich habe über den Winter vielleicht ein bisschen zu viel gemacht“, gesteht Hellwig rückblickend.

Besonders die Staffel erfreut sich auch bei Hobbysportlern großer Beliebtheit. Von den insgesamt rund 10.000 Teilnehmern am ausverkauften Hamburg-Triathlon, der wie immer an der Binnenalster (derzeit 22 Grad warm) beginnt und am Rathausmarkt endet, sind an diesem Wochenende 40 Prozent Erstteilnehmer. Das Erste überträgt die Wettkämpfe live, startet die Übertragung am Samstag um 13.30 Uhr und am Sonntag um 14.55 Uhr.