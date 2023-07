Halbfinale! Deutsches Duo sorgt in Wimbledon für Furore

Auf dieses Doppel ist Verlass: Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen bei den 136. All England Championships weiter von ihrem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.

Das an Nummer zehn gesetzte Duo steht in Wimbledon im Halbfinale – dank eines überzeugenden 6:4, 6:3 gegen die an Nummer 13 gesetzte Kombination aus Jamie Murray und dem ehemaligen Pütz-Partner Michael Venus (Großbritannien/Neuseeland).

Krawietz gewann schon zweimal die French Open – mit einem anderen Partner

„Das bedeutet mir viel, ich habe noch nie ein Halbfinale bei einem Grand Slam gespielt“, sagte Pütz, der am Donnerstag im Match gegen das an Nummer 15 gesetzte Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) auch auf die Erfahrung seines Partners setzt: „Kevin hat noch kein Halbfinale bei einem Grand Slam verloren.“ Mit dem Kölner Andreas Mies gewann Krawietz 2019 und 2020 jeweils die French Open.

Das könnte Sie auch interessieren: „Beste Zeit meines Lebens“: Hollywood-Star Brad Pitt plötzlich Teil der Formel 1

Im Viertelfinale ausgeschieden ist dagegen Laura Siegemund. Gemeinsam mit der Russin Vera Svonareva, mit der sie 2020 die US Open gewonnen hatte, verlor die 35-Jährige gegen Storm Hunter und Elise Mertens (Neuseeland/Belgien) 6:7, 5:7.