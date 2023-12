„Überall deutsche Fahnen“: Clemens feiert bei Darts-WM in London Heimsieg

Vor einem Jahr vollbringt Darts-Profi Gabriel Clemens bei der WM seinen größten Erfolg. Bei seiner Rückkehr in den Alexandra Palace wird der Saarländer entsprechend gefeiert.

Clemens hat eine gesteigerte Begeisterung für seine Person registriert. „Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man einläuft und überall deutsche Fahnen sieht und Gruppen, die deinen Namen singen“, sagte der 40 Jahre alte Saarländer am späten Donnerstagabend in London.

Clemens hatte zuvor sein erstes WM-Spiel mit 3:1 gegen Man Lok Leung aus Hongkong gewonnen. Tatsächlich war die deutsche Unterstützung im Ally Pally so klar sichtbar wie selten zuvor.

Darts-Erfolg wirkt sich auch auf Clemens Privatleben aus

Bis zu 1,35 Millionen Zuschauer in der Spitze wollten Clemens‘ ersten Auftritt am Donnerstagabend bei Sport1 live sehen, im Schnitt verfolgten 740.000 Menschen die Abendsession.

Vor einem Jahr zog der „German Giant” völlig überraschend ins WM-Halbfinale ein. Der Erfolg habe nicht nur positive Folgen, wie Clemens schilderte. „Der Sport an sich ist immer noch derselbe. Die Medienarbeit gehört halt irgendwie dazu. Man ist nicht so schnell wieder zurück bei seiner Familie oder seiner Freundin. Das ist so ein bisschen nervig manchmal.“ Wenn man gewonnen habe, gehe dies aber „auch besser“.

Der deutsche Primus wird über die Weihnachtsfeiertage in die Heimat reisen. In Runde drei geht es gegen den englischen Weltklassespieler Dave Chisnall. „Meine Auslosung ist gar nicht so einfach. Ich versuche jetzt einfach, gegen Dave Chisnall gut zu spielen“, kündigte Clemens an. (ms/dpa)