„Große Ehre“: NBA-Star Schröder mit neuer Rolle im DBB-Team

Dennis Schröder wird in keine kleinen Fußstapfen treten, das ist sicher. Am späten Dienstagabend wurde bekannt, dass der NBA-Star das Kapitänsamt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft übernehmen wird, nachdem der langjährige Anführer Robin Benzing aus dem EM-Kader gestrichen wurde.

„Robin Benzing hat das sehr gut gemacht über die Jahre. Im Endeffekt ist der Coach zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich Kapitän bin. Das ist natürlich eine große Ehre“, sagte der 28-Jährige, der immer noch bei keinem US-Team unter Vertrag steht.

Dennis Schröder ist neuer Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

„Trotzdem hat er sich dazu entschieden, für uns zu spielen“, hob der Bundestrainer Gordon Herbert beim Medientraining in Hamburg hervor. „Er zeigt tolle Führungsqualitäten“, führte der Kanadier aus.

Mit Schröder als Leader und weiteren Stars aus der NBA will Deutschland bei der Heim-Europameisterschaft im September eine Medaille gewinnen. Am Freitag und Samstag ist die Nationalmannschaft in der Barclays Arena beim DBB-Supercup zu sehen.