Gesundheitliche Probleme: Hamburger Tennis-Hoffnung muss im Halbfinale aufgeben

Tennisspielerin Eva Lys hat ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour beim Turnier im tunesischen Monastir auf bittere Weise verpasst. Gegen die Britin Sonay Kartal musste die 22 Jahre alte Hamburgerin wegen Krankheit beim Stand von 1:5 im ersten Satz nach nur 22 Minuten aufgeben.

Nach ihrer Aufgabe schlich Lys sichtlich enttäuscht und angeschlagen vom Platz. Auch nach der dritten Halbfinal-Teilnahme auf der Tour wartet sie weiter auf den ersten Sieg in einer Vorschlussrunde.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Überraschung! Hamburger Tennis-Profi ringt Topspielerin nieder

Lys hatte bereits im Juli 2024 in Budapest sowie im Oktober 2023 in Cluj-Napoca in einem WTA-Halbfinale gestanden. Das bislang einzige Duell mit Kartal auf der Profitour hatte Lys 2022 in Birmingham klar in zwei Sätzen verloren. (mp/dpa)