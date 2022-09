„Ganz große Überraschung“: Schülerin (15) holt historisches Gold für Deutschland

Bronze, Silber, Gold: Die erst 15 Jahre alte Darja Varfolomeev hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Sofia das nächste Kapitel deutscher Turngeschichte geschrieben. Am Donnerstagabend gewann die Schülerin vom TSV Schmiden den Titel mit den Keulen. Es ist das erste deutsche WM-Gold seit 47 Jahren.

„Ich bin überglücklich“, sagte Varfolomeev: „Ich kann das gar nicht glauben.“ Zuvor hatte sie bereits mit dem Ball die Silbermedaille geholt und mit dem Reifen den dritten Platz belegt. „Das ist Geschichte für uns alle“, sagte Isabell Sawade, Teamchefin des Deutschen Turner-Bundes (DTB), völlig „überwältigt“.

Varfolomeev ließ mit 33,55 Punkten die Bulgarin Stiliana Nikolova (32,60) und die Italienerin Sofia Raffaeli (31,85) hinter sich. Die Potsdamerin Margarita Kolosov komplettierte als Fünfte (31,35) das herausragende deutsche Ergebnis.

Bis dato letzte deutsche Gymnastik-Weltmeisterin war Carmen Rischer aus Schwerte, die bei den Weltmeisterschaften 1975 in Madrid gleich dreimal auf Rang eins kam.

Am Freitag startet in Sofia der Mehrkampf der Gruppen, am Samstag der Mehrkampf der Einzelgymnastinnen. (mp/sid)