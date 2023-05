Füße und Finger amputiert: Olympiasieger sendet kämpferische Botschaft

Nach höchster Lebensgefahr, mehreren Amputationen und mehr als vier Monaten in einem Moskauer Krankenhaus hat sich Eistanz-Olympiasieger Roman Kostomarov öffentlich zurückgemeldet. Der 46-Jährige hat aber noch einen schwierigen Weg vor sich.

Die beiden Füße, die ihn 2006 in Turin zum Olympiasieg trugen, hat Roman Kostomarov für immer verloren. Gewonnen aber hat der russische Eistänzer den Kampf um sein Leben, was alles andere als eine Selbstverständlichkeit war und ist.

„Viele Schwierigkeiten liegen noch vor mir, aber ich hoffe, dass ich alles bewältigen werde“, sagte der 46-Jährige in einen schwarzen Kapuzenpulli gehüllt, in einem Instagram-Video. Wie knapp Kostomarov dem Tode entrinnen konnte, verdeutlichte er mit einem Dank an seine Verwandten und die „Ärzte, die mich aus der anderen Welt geholt haben“.

Aus einer beherrschbar scheinenden Coronavirus-Infektion hatte sich im Januar eine schwere Lungenentzündung entwickelt, ein Schlaganfall, eine Gehirnblutung und massive Durchblutungsstörungen kamen hinzu. Zusätzlich zu den Füßen mussten bei dem zweimaligen Weltmeister auch zwei Finger der linken Hand amputiert werden.

Und der Weg zurück in ein halbwegs normales Leben hat für den gebürtigen Moskauer gerade erst begonnen. Noch immer sind nicht alle Wunden verheilt, laut russischen Medien wird Kostomarov noch viel Geduld brauchen. Spezielle Prothesen sind zwar bereits gefertigt worden, doch noch darf der ehemalige Europameister diese Gehhilfen nicht tragen.

Kostomarovs Eispartnerin Navka mit Putins Regierungssprecher verheiratet

Nicht nur wegen der immensen Popularität des Eiskunstlaufens in Russland nimmt die Öffentlichkeit weiterhin großen Anteil am Schicksal Kostomarovs. Seine Ehefrau ist schließlich die frühere Eistanz-Weltmeisterin Oksana Domina. Einen wahren VIP-Status genießt seine einstige Eispartnerin Tatjana Navka, sie ist mit Wladimir Putins Regierungssprecher Dimitri Peskov verheiratet. (sid/cs)