Für getötete Afroamerikanerin: NBA-Star LeBron James erhebt eindrucksvoll seine Stimme

Mehr als vier Monate hatten Fans und Spieler wegen der Coronavirus-Pandemie darauf warten müssen, dass die Stars der NBA wieder auf Korbjagd gehen. In der Nacht zu Freitag war es endlich wieder soweit, die Lakers um Superstar LeBron James traten gegen die Dallas Mavericks zum ersten Testspiel vor dem Finalturnier in Orlando (Florida) an. Statt um Basketball ging es am Ende vor allem um den Kampf gegen Rassismus.

Wie es sich angefühlt habe, zum ersten Mal in so einem Geisterspiel auf dem Parkett zu stehen, wollte eine Reporterin nach der 104:108-Niederlage der Lakers gegen die Mavs wissen. „Ihr habt mit viel Energie gespielt“, schloss sie ihre Frage an James. Und der nutzte die Antwort für eine Botschaft.

„Dieselbe Energie, die wir auf dem Feld hatten, ist dieselbe, die wir einsetzen für Gerechtigkeit für Breonna Taylor“, sagte der 35-Jährige MVP-Anwärter mit ernster Miene.

Nach Testspiel: LeBron James spricht nur über Breonna Taylor

Wie zuvor bereits andere NBA-Profis sprach James nahezu ausschließlich über das Schicksal der 26 Jahre alten Afroamerikanerin, die bei einem Polizeieinsatz im März getötet und in ihrer eigenen Wohnung erschossen worden war. „Ich möchte, dass die Polizisten verhaftet werden, die dieses Verbrechen begangen haben“, stellte er klar: „Ich bin nie davor zurückgeschreckt, mich dafür einzusetzen, was mich betrifft und die Belange der schwarzen Community.“

„Breonna Taylor – say her name“: Demonstranten erinnern an den Namen der getöteten 26-Jährigen und fordern Gerechtigkeit für sie. AP Foto:

Sportlich wird die Saison am 30. Juli in Disneyworld fortgesetzt. James betonte, er wolle weiterhin „Aufmerksamkeit darauf richten, dass Breonna Taylor und ihrer Familie Gerechtigkeit zuteil werden muss“.