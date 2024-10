„Für euch Affen mache ich das nicht!“ Skisprung-Star dachte an Rücktritt

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Diese Bismarcks! Steueroasen? Die Adelssippe war auch in früheren Generationen immer für Schlagzeilen gut

– Vorsicht Gold-Abzocke! Professionelle Ankäufer von Wertsachen versprechen in Inseraten faire Preise – die Realität sieht anders aus

– Milliardär greift nach dem Elbtower: Türkischer Unternehmer steigt ins Rennen der Interessenten ein

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Der Hass auf das woke St. Pauli & HSV-Profi Ludovit Reis über seine Abschiedsgedanken im Sommer

– 28 Seiten Plan7: Was sich bei Kult-Zauberstück „Harry Potter” jetzt ändert & Veranstaltungstipps für jeden Tag