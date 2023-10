„Fühle mich nicht sicher“: Tennis-Star aus Belarus attackiert WTA

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat die Frauentennis-Organisation WTA am Rande der WTA-Finals in Cancun/Mexiko harsch kritisiert. „Ich muss sagen, dass ich von der WTA und meiner bisherigen Erfahrung bei den Finals sehr enttäuscht bin“, schrieb die 25-Jährige aus Belarus bei Instagram.

„Als Spielerin habe ich das Gefühl, dass die WTA mich nicht respektiert. Ich denke, den meisten Spielerinnen geht es genauso“, führte Sabalenka aus. „Um ehrlich zu sein, fühle ich mich nicht sicher bei dem Gedanken, lange auf diesem Platz spielen zu müssen.“

WTA: Aryna Sabalenka unzufrieden mit Bedingungen in Cancun

Grund für Sabalenkas Kritik ist der späte Aufbau der Sportstätte in Cancun und die damit einhergehenden Einschränkungen. Unter anderem durften die Spielerinnen nicht vor Beginn des Turniers auf dem Platz trainieren. „Das ist für mich nicht akzeptabel, wenn so viel auf dem Spiel steht“, sagte Sabalenka, die am Sonntag zum Auftakt die Griechin Maria Sakkari 6:0, 6:1 besiegt hatte.

Cancun war erst am 7. September offiziell als Austragungsort für das Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres bestimmt worden. Zuvor hatte die WTA überlegt, das Event in Saudi-Arabien auszutragen. (aw/sid)