Es war eigentlich alles andere als Schmarrn, was der Ausgburger am Mittwochnachmittag auf dem Center Court veranstaltete. Aggressives und mutiges Spiel, tolle Passierschläge und vor allem im zweiten Satz ein Match auf sehr hohem Niveau – dennoch stand am Ende ein 5:7, 6:4, 3:6 gegen den Serben Filip Krajinovic zu Buche.

Eine bittere Niederlage, auch „Kohli“ wusste, dass mehr drin gewesen wäre: „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und muss anerkennen, dass Filip im dritten Satz einfach keine Fehler gemacht hat. Er hat mich mit ehrlichen und harten Mitteln geschlagen“, so Kohlschreiber nach dem Match zur MOPO.

Kohlschreiber reist nach Hamburg-Aus zu Olympia

War sein 17. Hamburg-Gastspiel auch sein letzter Auftritt in der Hansestadt? „Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Wenn sich alles positiv gestaltet, bin ich im nächsten Jahr wieder dabei“, frohlockte der 37-Jährige. Nach dem Match reiste er nach München und steigt ab heute direkt ins Hartplatz-Training ein. Am Montag 18.30 Uhr geht dann der Olympia-Flieger ab Frankfurt nach Tokio – für Kohlschreiber die zweite Teilnahme bei Olympischen Spielen. Das Hamburger Publikum würde ihn 2022 gerne ebenfalls mit einem herzlichen „Konichiwa“ oder „Moin“ willkommen heißen.