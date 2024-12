Frühere Top-Athletin spricht über systematischen Missbrauch im deutschen Turnen

Die ehemalige Spitzenturnerin Tabea Alt hat dem Deutschen Turner-Bund (DTB) und dem Schwäbischen Turnerbund (STB) „systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch“ vorgeworfen. Die Gesundheit junger Turnerinnen werde „gezielt und bewusst aufs Spiel gesetzt“, sowie „ärztliche Vorgaben missachtet“, schrieb die 24-Jährige bei Instagram. Man habe sie selbst mit mehreren Frakturen in Wettkämpfe geschickt. Sie sei kein Einzelfall.

Vor drei Jahren habe sie sich in einem „ausführlichen Brief“ an ihre Trainer, die damalige Bundestrainerin Ulla Koch, den DTB-Präsidenten Alfons Hölzl, den Teamarzt und an weitere Verantwortliche gewendet und auf Missstände hingewiesen, schrieb Alt. Sie habe Lösungsvorschläge unterbreitet und ihre eigene Unterstützung angeboten. „Es wurde ignoriert oder einfach nicht ernst genommen“, so Alt.

Deutscher Turner-Bund initiiert eine Untersuchung

In diesem Zusammenhang „liegen DTB und STB konkrete Informationen zu möglichem Fehlverhalten von Seiten verantwortlicher Trainer am Bundesstützpunkt in Stuttgart vor“, teilten der DTB und STB in einem gemeinsamen Statement mit: „Beide Verbände werden gemeinsam eine Untersuchung initiieren, in der das Geschehen aufgearbeitet wird. Für diese Untersuchung wird auch externe Unterstützung hinzugezogen werden.“

Laut Alt gehe es um die Gesundheit junger, minderjähriger Menschen, „dass deren Karrieren nicht aufhören, bevor sie überhaupt angefangen haben“. Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen seien an der Tagesordnung gewesen. „Wir wurden von klein auf manipuliert, um somit kontrollierbar zu sein.“

Auch die mehrfache deutsche Meisterin Kim Bui hatte bereits im vergangenen Jahr von Essstörungen berichtet. Sie war mit 15 Jahren an Bulimie erkrankt.

Tabea Alt: „Zeit, dieses gnadenlose System zu verändern“

Es werde „endlich Zeit, dieses fehlerhafte und gnadenlose System zu verändern. Ein System, das junge Talente verheizt und die mentale und körperliche Gesundheit junger Athletinnen gefährdet. Es geht darum, dass die Verantwortlichen in diesem System endlich Verantwortung übernehmen“, forderte Alt. Es gehe um „das Wertvollste, was wir haben: die mentale und körperliche Gesundheit junger Menschen – sie darf niemals der Preis für sportlichen Erfolg sein“.

Alt turnte, wie Bui, unter anderem für den MTV Stuttgart. 2016 nahm sie an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil und stand mit dem Team im Finale, 2017 holte sie mit der Mannschaft WM-Bronze in Kanada. 2021 beendete sie ihre Karriere verletzungsbedingt im Alter von 21 Jahren. (sid/js)