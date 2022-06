Damit er zurückkehrt: Brauerei verspricht Trainer Freibier bis zum Lebensende

Freibier bis ans Lebensende und dazu eine eigene Sorte: Für eine Rückkehr von Eishockey-Trainer Barry Trotz zum NHL-Club Winnipeg Jets ist eine lokale Brauerei zu großem Einsatz bereit.

Monate nach dem unerwarteten Abschied von Paul Maurice im Dezember soll die Aktion bei der Verpflichtung des angesehenen Coaches helfen, dessen Heimatstadt Dauphin nur etwa dreieinhalb Stunden Autofahrt entfernt von Winnipeg liegt. Die Brauerei machte das Angebot am Montag (Ortszeit) in Zusammenarbeit mit einer lokalen Sportsendung öffentlich.

Die Jets haben die Playoffs in dieser Saison verpasst. Barry Trotz, der 2018 mit den Washington Capitals um Nationaltorwart Philipp Grubauer den Stanley Cup gewann, ist seit etwa einem Monat auf dem Trainermarkt und gilt als Kandidat für den Posten in Winnipeg. Er arbeitete zuletzt für die New York Islanders. (dpa/pw)