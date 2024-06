Formel 1 plant Revolution: Fahrer reagieren mit Skepsis

Die Revolution der Formel 1 beeindruckte Lewis Hamilton kein bisschen. Nein, sagte der Rekordweltmeister, „ich habe noch keine wirkliche Meinung dazu und die neuen Autos auch noch nicht im Simulator getestet. Aber die Fahrer, die sie getestet haben, meinen, dass sie ziemlich lahm sind“.

Lahm? Ein Wort, das die Macher der Königsklasse des Motorsports sicher nicht hören wollen. Schließlich sollen die neuen Fahrzeuge ab 2026 für mehr Spektakel und Attraktivität sorgen. Hamilton, der seit 2007 in der Formel 1 fährt und schon viele Veränderungen mitgemacht hat, ist nicht überzeugt.

Hamilton: „Ein wirklich mutiger Schritt“

„Mal sehen, ob es sich in die richtige Richtung entwickelt oder nicht“, sagte der Mercedes-Pilot im Vorfeld des Großen Preises von Kanada in Montreal (Sonntag, 20 Uhr MESZ/Sky): „Aber ich denke, in Bezug auf die Nachhaltigkeit, insbesondere auf der Seite der Antriebseinheit, ist das ein wirklich mutiger Schritt.“

MOPO Die neue WochenMOPO – ab Freitag wieder überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Mein Plan für den Elbtower: Wie der Hamburger Unternehmer Dieter Becken die Ruine mit Leben füllen möchte

– Wahl am Sonntag: Warum die EU-Abstimmung so wichtig ist, welche Partei im Bezirk am besten zu Ihnen passt

– 849 Euro für ein WG-Zimmer: Die teuerste Abstellkammer der Stadt

– 20 Seiten Sport: Was es für den neuen HSV-Boss Stefan Kuntz jetzt alles zu tun gibt – und was HSV-Legende David Jarolim exklusiv zur Stimmung im Verein sagt

– 28 Seiten Plan7: Wo Hamburger Promis wie Mirja du Mont und Alexander Klaws essen gehen

Im Vergleich zu den jetzigen Fahrzeugen soll die neue Generation kleiner sowie 30 Kilogramm leichter sein. Zudem ist ein neues Antriebssystem mit höherer Batterieleistung und einer gleichmäßigen Aufteilung zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb sowie die Verwendung von ausschließlich nachhaltigen Kraftstoffen geplant.

Hülkenberg erwartet „drastische Veränderungen“

Dank verstellbarer Heck- und Frontflügel soll eine aktive Aerodynamik ermöglicht werden. Damit können die Fahrer ihre Autos auf die unterschiedlichen Passagen während einer Runde besser einstellen. In Kurven ist mehr Abtrieb gefragt, auf den Geraden weniger Luftwiderstand – insgesamt soll das Können des jeweiligen Fahrers noch mehr Einfluss haben als derzeit.

MOPO

Haben Sie mehr Fachwissen als die MOPO-Sportredakteure? Dann machen Sie jetzt mit bei unserem EM-Tippspiel, messen Sie sich mit den MOPO-Reportern und gewinnen Sie nach jedem Spieltag tolle Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro! Hier kostenlos anmelden, mitmachen und gewinnen!

Das klingt alles spannend, muss sich in der Realität aber erst noch beweisen. „Wir müssen sicherstellen, dass die Autos effizient und schnell sind und das Rennen tatsächlich verbessert wird“, betonte Hamilton. Nico Hülkenberg hat im Gegensatz zu Hamilton bereits Simulatorkilometer im neuen Auto abgespult – und ist skeptisch. Der Emmericher, der ab 2026 für Neuling Audi startet, erwartet „drastische Veränderungen“, es werde „ein ganz anderes Szenario und eine ganz andere Charakteristik als jetzt sein“.

Pérez: „Wir müssen die anderthalb Jahre genießen“

Es liege in der Natur des Menschen, „nicht immer so offen für Veränderungen“ zu sein, betonte Hülkenberg: „Vielleicht gibt es aber in den anderthalb Jahren noch ein paar Anpassungen.“ Red-Bull-Pilot Sergio Pérez warb dafür, die Regeln „so wenig wie möglich“ zu verändern. Dies sei im Sinne des Sports. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für die Bestrebungen der Formel 1, regelmäßig größere und kleine Veränderungen einzuführen. „Es geht viel um die neuen Technologien, um attraktiv zu bleiben für neue Hersteller“, sagte der Mexikaner.

Das könnte Sie auch interressieren: „Bei Olympia kann ihn niemand schlagen“: Deutscher Zehnkampf-Star mit neuem Rekord

Dies trifft zum Beispiel auf Audi zu. Der deutsche Automobilriese steigt ab 2026 ein und übernimmt den Rennstall Sauber, zu dem Hülkenberg in der kommenden Saison von Haas wechselt. Bis dahin absolviert die Königsklasse noch inklusive Montreal 40 WM-Rennen mit dem aktuellen Reglement. „Wir müssen die anderthalb Jahre genießen, die uns mit diesen Autos noch bleiben, die sehr enge Rennen liefern“, betonte Pérez. (sid/lw)