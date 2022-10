Football-Fan stirbt bei NFL-Spiel in Pittsburgh

Ein Fan ist beim NFL-Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den New York Jets am Sonntag nach einem Sturz auf einer Stadion-Rolltreppe gestorben.

Das gab die städtische Einrichtung für öffentliche Sicherheit in einer Mitteilung bekannt. Der Fan verfolgte die 20:24-Niederlage seiner Steelers gegen die Jets. Kurz nach Spielende stürzte er dann von einer Rolltreppe im Innenraum des Stadions.

Amerikanischen Medienberichten zufolge sei ein erwachsener Mann gegen 16.45 Uhr im Acrisure Stadium gestürzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Kurz darauf sei der Anhänger seinen Verletzungen erlegen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Steelers bedauern den Tod des Fans in den sozialen Netzwerken. „Wir sind uns eines bedauerlichen Vorfalls bewusst, der sich heute im Acrisure Stadium ereignet hat“, formulierten die Steelers in einer Erklärung. „Wir arbeiten mit den örtlichen Behörden zusammen und unterstützen sie bei der Untersuchung des Vorfalls. Wir senden unsere Gedanke und Gebete an die Familie des Gastes.“ (sid/tw)