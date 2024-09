„Mehr Angst als Freude“ nach schwerem Sturz und Koma: Skisprungstar Tande hört auf

Der norwegische Olympiasieger Daniel-Andre Tande wird künftig nicht mehr von den Schanzen hinabspringen. Knapp fünf Monate vor der Heim-WM in Trondheim erklärte der 30-Jährige via Instagram seinen Rücktritt.

Er leide mental immer noch an den Folgen seines schweren Sturzes auf der Flugschanze in Planica 2021, sagte Tande. „Ich habe erkennen müssen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst. Und ich hatte immer gesagt, dass es an einem solchen Punkt Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen.“

Nach dem Unfall auf der slowenischen Anlage, die als heikelste Skiflugschanze der Welt gilt, hatte Tande einige Tage im künstlichen Koma gelegen.

2018 gewann Tande mit Norwegens Team Olympia-Gold in Pyeongchang. Im selben Jahr feierte der achtmalige Weltcup-Einzelsieger auch seinen größten Einzel-Erfolg, als er in Oberstdorf Skiflug-Weltmeister wurde. Mit dem Team holte Tande zudem dreimal WM-Gold. (dpa/sid/mg)