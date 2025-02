Flugzeugunglück erschüttert Eiskunstlauf: Deutsche Stars reagieren geschockt

Die neue Paarlauf-Europameisterin Minerva-Fabienne Hase hat mit Bestürzung auf den tragischen Flugzeugabsturz in Washington reagiert, bei dem mehrere Eiskunstläufer ums Leben gekommen sind. „Besonders traurig“ sei sie darüber, „dass so viele ganz junge Eiskunstläufer gestorben sind. Sie hätten diesem Sport bestimmt noch viel gegeben“, sagte die 25-Jährige unmittelbar nach ihrem EM-Triumph am Donnerstagabend in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Am Tag zuvor war in der US-Hauptstadt ein Regionalflugzeug mit 64 Menschen an Bord mit einem Militärhubschrauber kollidiert und in den Fluss Potomac gestürzt. Unter den Opfern befanden sich die früheren russischen Paarlauf-Weltmeister Evgenia Shishkova und Vadim Naumov sowie mehrere Mitglieder der US-Eiskunstlaufszene. Laut US-Präsident Donald Trump gab es keine Überlebenden.

Evgenia Shishkova und Vadim Naumov starben beim Flugzeugunglück in Washington. IMAGO / Camera 4 Evgenia Shishkova und Vadim Naumov starben beim Flugzeugunglück in Washington.

Hase erinnert an „die wirklich wichtigen Dinge im Leben“

„Man lernt vielleicht daraus, mehr als bisher die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu tun“, sagte Hase, die zusammen mit Partner Nikita Volodin für den größten Erfolg der Deutschen Eislauf-Union (DEU) seit dem Olympia- und WM-Sieg von Aljona Savchenko und Bruno Massot im Jahr 2018 gesorgt hatte.

Sie habe vor der entscheidenden Kür „kurz an die Geschehnisse in Washington gedacht und dann beschlossen, unser heutiges Programm noch bewusster zu genießen“, so Hase.

Olympiasiegerin Savchenco: „Sie waren eine Art Vorbild für mich“

Auch bei anderen deutschen Eiskunstläuferinnen und -läufern war das Mitgefühl groß. Es sei „sehr tragisch und unfassbar“, sagte Ex-Olympiasiegerin Savchenko (40) bei RTL. Sie habe Shishkova und Naumov oft im Fernsehen und auch live in Amerika gesehen. Und bewundert. „Sie waren eine Art Vorbild für mich“, so die gebürtige Ukrainerin.

„Da sieht man, wie schnell so ein Leben vorbei sein kann“, sagte Annika Hocke, die zusammen mit Robert Kunkel in Tallinn Achte wurde. „Und da stehe ich hier und ärgere mich über ein schlechtes Programm. Ich bin sehr traurig über diesen Unfall, obwohl ich niemanden der Betroffenen persönlich kannte.“ (sid/tm)