Filz statt Leder: Ex-Fußball-Star spielt erstes Profi-Turnier im Tennis

Mit Manchester United gewann Diego Forlán 2003 den Meistertitel in der Premier League und ein Jahr später den Pokal. Im Nationalteam feierte Uruguays Fußball-Ikone 2010 mit Platz vier bei der WM einen großen Erfolg. Jetzt versucht sich der 45-Jährige als Tennisspieler und nimmt in seiner Geburtsstadt Montevideo an seinem ersten Profiturnier teil.

Wie die Veranstalter des unterklassigen Challenger-Events mitteilten, soll der Ex-Fußballer von Inter Mailand und Atlético Madrid an der Seite des Argentiniers Federico Coria aufschlagen. Das Turnier findet vom 11. bis 17. November statt. „Ich mag es, mich im Leben herauszufordern. Dies ist ein anderer Sport für mich, und ich genieße die Herausforderung, gegen sehr gute Spieler aus verschiedenen Ländern anzutreten”, hatte Forlán im Sommer gesagt.

Zu seinen Hochzeiten stand der Angreifer bei Clubs wie Inter Mailand unter Vertrag. Zuletzt spielte Forlán im ersten Halbjahr 2018 in Hongkong beim Kitchee SC. Für Uruguay bestritt Forlán 112 Länderspiele und erzielte 36 Tore. Nach seinem Abschied von der Fußball-Bühne arbeitete er an seiner Tennis-Karriere. Vornehmlich nahm er bislang an kleineren Seniorenevents in Südamerika teil. (dpa)